Bayern e Chelsea classificados

CB Correio Braziliense

(crédito: Christof Stache/AFP)

O Bayern de Munique conquistou mais uma vitória sobre a Lazio e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões. Ontem, na Allianz Arena, em Munique, o triunfo foi por 2 x 1, mais modesto do que o 4 x 1 da ida, em Roma. Amanhã, a Uefa realiza o sorteio que definirá os confrontos das quartas de final.

O time alemão dominou o morno primeiro tempo. O placar foi aberto aos 32, em um pênalti mal explicado pelo árbitro. Ele anotou a penalidade após duas faltas dentro da área e fora do lance. Lewandowski não desperdiçou a oportunidade. Acertou o canto direito de Reina, que pulou para o outro lado. Foi o 73º gol do artilheiro em 96 jogos na competição europeia.

Desanimada, a Lazio praticamente assistiu a um treino do Bayern na etapa final. Por medo de sofrer uma goleada, não buscava o ataque e apenas se segurava na defesa. Assim, viu Lewandowski acertar o pé da trave. Foi o último lance do polonês em campo. Na sequência, foi substituído por Choupo-Moting, que anotou o segundo gol dos alemães logo no primeiro toque na bola. No lance, aos 27, ele recebeu belo passe de Alaba e bateu na saída de Reina.

A equipe italiana anotou o gol de honra, aos 36, em lance de bola parada, na primeira chegada ao ataque. Andreas Pereira cobrou falta na área e Parolo cabeceou no chão, reduzindo a vantagem dos alemães.

Fechando a série de oitavas de final, o Chelsea garantiu vaga ao vencer o Atlético de Madrid por 2 x 0, também ontem, no jogo de volta, em Londres. O ponta-direita marroquino Hakim Ziyech abriu o placar, aos 34 minutos, e o lateral-esquerdo brasileiro Emerson fez 2 x 0 nos acréscimos (93), eliminando os ‘rojiblancos’ a quem haviam derrotado na partida de ida por 1 x 0.



Quartas de final

Porto

Borussia Dortmund

PSG

Liverpool

Manchester City

Real Madrid

Chelsea

Bayern de Munique