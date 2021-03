Branco, coordenador da CBF e lateral do tetra, está internado com covid-19

RN Ronayre Nunes

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Famoso por ter sido o lateral do tetra com a seleção brasileira, ainda em 1994, o ex-jogador Branco está internado no Rio de Janeiro com covid-19. A informação foi primeiro publicada pelo colunista Anselmo Gois (do jornal O Globo) e confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CFB) ao portal Uol. O Correio tentou entrar em contato com a CBF, na noite desta quarta-feira (17/3), mas até o momento não obteve resposta.



De acordo com a CBF, apesar da internação, o estado de saúde de Branco — que tem 56 anos — é "bom". Atualmente, Branco comanda as categorias de base da seleção brasileira.

História

Antes de se consagrar em 1994, Branco vestiu a camisa do Internacional em 1981. Entre 1983 e 1985, conquistou o tricampeonato Carioca com o Fluminense. Como jogador, Branco encerrou a carreira em 1998 novamente com o time carioca, ele também teve carreira em times da Europa, como Brescia e Genoa.