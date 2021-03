Fluminense busca segunda vitória

CB Correio Braziliense

Bastaram alguns jogadores mais experientes na equipe para o Fluminense desencantar no Campeonato Carioca. Ganhou o clássico diante do Flamengo, por 1 x 0, e agora espera embalar na competição rumo ao G-4. O técnico Roger Machado ainda não utilizará seus titulares neste sábado. Mesmo assim, a confiança é grande na conquista da segunda vitória, às 21h05, diante do Bangu, em São Januário.



Os titulares do Fluminense anteciparam as férias por causa da possibilidade de terem de jogar a pré-Libertadores. Depois da confirmação que já estavam na fase de grupos diretamente, ganharam mais 10 dias de folga e Roger Machado não acredita que já estão aptos para estrearem na temporada.



Apesar de virem trabalhando normalmente, o treinador quer utilizá-los apenas quando avaliar que estão 100% fisicamente. Nada de arriscar perder peças importantes por antecipar etapas de trabalho. A ideia é deixar os reservas com ritmo e “ganhar” concorrência por vagas.



O meia Ganso e o lateral-direito Igor Julião são dois “ex-titulares” que tentam mostrar ao treinador que podem fazer sombra na equipe principal. O armador fará seu terceiro jogo seguido após tratar de lesão e espera melhorar o desempenho.



O Fluminense espera repetir a boa postura apresentada no clássico para subir na tabela. Após somar os três primeiros pontos, a meta agora e entrar no G-4 do Carioca. Figurar entre os classificados para as semifinais antes de os titulares estrearem seria importante para não ter pressão na reta final da competição local.



O Bangu iniciou o Carioca com boa vitória. Mas tropeçou na segunda rodada e vem de empate sem gols com o Botafogo. Disposto a subir na tabela e alcançar o G4, promete um futebol mais ofensivo em São Januário.