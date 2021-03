Apenas para os torcedores locais

CB Correio Braziliense

Está definido: os Jogos Olímpicos de Tóquio vão ter apenas a torcida local. Durante reunião entre o Comitê Organizador, os Comitês Olímpico Internacional (COI), o Paralímpico Internacional (IPC) e governantes japoneses, ficou definido que torcedores de fora do Japão não serão permitidos nas arquibancadas. Apenas japoneses e estrangeiros residentes no país poderão adquirir ingressos para acompanhar as competições nas arenas.

O presidente do COI, Thomas Bach, o presidente do IPC, o Andrew Parsons, a presidente do Comitê Organizador, Seiko Hashimoto, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike e a ministra Olímpica, Tamayo Marukawa participaram da reunião.

Hashimoto afirmou que as partes japonesas apresentaram a decisão a Bach e Parsons, que lamentaram profundamente, mas respeitaram. "A situação da covid no Japão e em muitos outros países é muito desafiadora. Há restrições globais. As partes do lado japonês não poderiam garantir a entrada de torcedores do exterior sem afetar a segurança dos Jogos para os participantes e para o povo japonês", argumentou Hashimoto.

De acordo com o Comitê Organizador, não é possível estimar, por enquanto, o número de torcedores do exterior que viajariam ao Japão, mas confirmou que cerca de 600 mil ingressos haviam sido vendidos para as Olimpíadas e 30 mil para as Paralimpíadas para estrangeiros. Todos serão reembolsados posteriormente.