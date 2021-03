CB Correio Braziliense

» Vasco x Botafogo

Pelo Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo se enfrentam a partir das 18h de hoje, em São Januário. Do lado vascaíno, é apenas a terceira partida do time principal. Pelo Botafogo, o técnico Marcelo Chamusca quer testar os últimos ajustes no sistema defensivo da equipe.



» Cruzeiro x América

O Cruzeiro faz o primeiro clássico do ano contra o América-MG, às 16h de hoje, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Em campo, o zagueiro Manoel deve permanecer de fora. No ataque, Marcelo Moreno, que ganhou a posição.



» Neymar em campo

Neymar voltou a ser escalado no time do Paris Saint-Germain após uma ausência de cinco semanas e poderá jogar contra o Lyon hoje, pela 30ª rodada da Ligue 1, anunciou seu treinador, Mauricio Pochettino, neste sábado. "É uma grande alegria poder contar com ele”, disse o técnico.



» Barça quer subir

Duas equipes que buscam objetivos diferentes no Espanhol jogam às 17h de hoje. Enquanto a Real Sociedad procura se manter na quinta colocação em busca de uma vaga na Copa da Uefa, o Barcelona segue na briga pela liderança a qual está a 6 pontos do líder Atlético de Madrid.