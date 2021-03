Alvo do Palmeiras faz quatro

CB Correio Braziliense

Com futuro indefinido, Santos Borré entrou em campo no sábado e comandou o triunfo do River Plate contra o Godoy Cruz por 6 x 1. O duelo foi válido pela Copa da Liga Profissional, torneio que substitui o Campeonato Argentino.

O atacante colombiano balançou as redes quatro vezes e foi o principal destaque da partida, além de se tornar o artilheiro da competição, ao lado de Andrada, do Aldosivi, e Rodríguez, do Colón. Cada atleta soma cinco gols.

Aos 25 anos de idade, Borré está nos seus últimos meses de contrato com o River Plate. A partir de julho, o atleta fica livre para se transferir. Ainda há indefinição se seu destino será na América do Sul ou Europa.