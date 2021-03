Clássico fica no 1 x 1

CB Correio Braziliense

Vasco e Botafogo ficaram no empate em 1 x 1 em São Januário, ontem, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O Glorioso saiu na frente, com gol contra de Zeca, mas acabou castigado ao perder muitas chances na etapa final e ver Carlinhos, aos 41 minutos do segundo tempo, deixar tudo igual no placar.

O resultado não alterou muito a situação das duas equipes. O Botafogo está na quinta posição, com seis pontos, e desperdiçou oportunidade de entrar na zona de classificação. O Vasco segue sem vencer no Carioca e é o 11º colocado, com dois pontos.