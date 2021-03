CB Correio Braziliense

Em partida que valia a liderança do Campeonato Francês, o PSG venceu o Lyon por 4 x 2, ontem, fora de casa. O jogo também marcou o retorno de Neymar aos gramados, depois de mais de um mês afastado por lesão. Com a mesma pontuação do Lille (63), o PSG assumiu a primeira posição na tabela por conta dos critérios de desempate.