Messi volta a brilhar

Pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona goleou a Real Sociedad por 6 x 1, ontem, no estádio Anoeta. A partida foi marcada por mais um recorde de Lionel Messi, que se tornou o jogador com mais jogos na história do clube catalão. Com 768 aparições, o argentino ultrapassou o ex-companheiro Xavi. Messi, inclusive, foi um dos grandes destaques da vitória da equipe de Ronald Koeman. Com o resultado, o Barcelona segue na segunda colocação do Campeonato Espanhol, mas com 62 pontos, quatro a menos que o líder Atlético de Madrid.