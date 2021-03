Paradinhas

CB Correio Braziliense

Vasco empata

Em um dia histórico em que o lendário goleiro Barbosa completaria 100 anos, o Vasco empatou, ontem, com o Madureira, por 2 x 2, no Estádio Los Larios, no bairro de Xerém, na cidade de Duque de Caxias, pela sexta rodada da Taça Guanabara.

Botafogo joga

O Botafogo deve entrar em campo, hoje, com uma nova dupla de defesa. Com Kanu suspenso e Marcelo Benevenuto questionado, o técnico Marcelo Chamusca tende a armar o time diante do Nova Iguaçu com o estreante Carli ao lado de Gilvan, às 18h.

Copa do Brasil

O último classificado para a segunda fase da Copa do Brasil foi conhecido ontem. O CRB avançou depois de vencer o Goianésia, por 3 x 2, no Estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro. O Paysandu será o próximo adversário do time alagoano.

Paulo Stein

Morreu, ontem, aos 73 anos, o narrador Paulo Stein. Ele estava internado desde quarta-feira com covid-19, no Rio de Janeiro. Stein iniciou o trabalho na área há mais de 50 anos, passando inicialmente pelo jornalismo impresso, nas revistas Placar e Manchete.

Branco evolui

Internado há 11 dias com covid-19, o ex-jogador Branco, lateral tetracampeão com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994 e atual coordenador das seleções de base da CBF, recupera-se bem da doença e está comendo e falando.

Ouro no judô

A judoca Maria Portela garantiu o Brasil no lugar mais alto do pódio ao conquistar a medalha de ouro do Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia, ontem, batendo a russa Madina Taimazova na grande final da categoria médio feminina (70kg).