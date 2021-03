CB Correio Braziliense

O brasiliense Vicente Luque deu uma excelente prova de que está disposto a brigar pelo topo do MMA na categoria peso-meio-médio ao derrotar o norte-americano Tyron Woodley no UFC 260, em Las Vegas. Resiliente, suportou os golpes do adversário e finalizou o combate no primeiro round em 3min56s. Depois de apanhar bastante, Luque recorreu a um triângulo de mão para deixar o octógono cheio de moral. É a primeira derrota de Woodley por finalização.