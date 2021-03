Recomeço e incertezas

DQ Danilo Queiroz

Após 18 dias de paralisação provocada pela quarentena imposta para conter a disseminação da covid-19 no Distrito Federal, o Campeonato Candango voltará a ter bola rolando amanhã. No período sem jogos, porém, os clubes não deixaram de se movimentar. Entre os episódios de discussão com o governo para viabilizar o retorno da competição em meio à pandemia, as equipes mantiveram a preparação em dia para estarem aptas a entrar em campo tão logo a autorização fosse concedida. Nesse meio tempo, as movimentações de mercado da bola também tiveram capítulos importantes.

Com a proibição de jogos no torneio local, os 12 times participantes do torneio ganharam a oportunidade de realizar um novo período de pré-temporada para aprimorar a forma física dos elencos. Boa parte dos times também se lançou ao mercado para corrigir falhas identificadas no grupo de jogadores. O Gama, por exemplo, foi apontado como destino de três revelações do América-MG: o lateral-direito Ronaldo, de 22 anos, o zagueiro Luisão, 21, e o meia João Gabriel, também de 21, chegam ao alviverde até o fim do Candangão para ganhar mais rodagem.

Famoso pelo hábito de apostar em medalhões do futebol nacional, o Brasiliense voltou a investir na fórmula. Campeão da Copa Verde e líder do grupo B do Candangão, o Jacaré trouxe dois nomes do futebol pernambucano. O primeiro a chegar foi o atacante Jorge Henrique, de 38 anos. O jogador estava no Náutico, mas ficou conhecido, principalmente, pelas passagens por Vasco e Corinthians, onde foi campeão da Libertadores e do Mundial de 2012. O clube amarelo fechou, ainda, com o meia Didira, 32, ex-Santa Cruz, Atlético-MG e ASA.

Dias antes da paralisação do Candangão, o Real Brasília também havia anunciado um nome experiente. Ex-Palmeiras, o goleiro Deola, de 37 anos, chegou ao clube em 5 de março. Não teve tempo, porém, de disputar o torneio local, atuando apenas na derrota do Leão do Planalto para o América-RN, por 2 x 0, pela Copa do Brasil. Lanterna do grupo A e ainda sem somar pontos na competição, o aurianil também promoveu uma mudança na comissão técnica e demitiu o técnico Rafael Toledo. Para o lugar dele, chegou Edson Souza, ex-Brasiliense.

Lanterna da chave B, o Formosa está em situação crítica na briga contra o rebaixamento após perder as três primeiras partidas na competição local. O Tsunami do Cerrado também resolveu dar um choque de gestão no elenco e trocou o comando técnico: Marcelo Casado deixou o time para dar lugar a Rubio Alencar. Por outro lado, o Taguatinga, invicto e líder do grupo A, apenas optou por qualificar o setor ofensivo do elenco e contratou o atacante Diego Rodrigues. Ele chega para compor o setor, que conta com Itagol, artilheiro do torneio com quatro gols.

Se chegaram medalhões, também teve quem pegou o caminho de saída sem sequer entrar em campo. O atacante Jobson, 33, foi contratado em janeiro e realizou toda a pré-temporada ao lado dos demais atletas do Luziânia. Entretanto, o experiente jogador, marcado, principalmente, pelos diversos problemas extracampos durante a carreira, não participou de nenhum dos três jogos do Igrejinha no Candangão e deixou a equipe ainda em fevereiro. Dias depois, foi anunciado como reforço do União Cacoalense, de Rondônia.

A paralisação também deu tempo suficiente para o Samambaia firmar uma parceria, no mínimo, incomum. Vice-lanterna do grupo A com apenas um ponto ganho, a Cobra Cipó viabilizou reforços do Leste Europeu. Turbinado pelo investimento de uma empresa inglesa parceira, o clube contratou os sérvios Dorde Susnjar (centroavante) e Stefan Djordjevic (goleiro); e os romenos Roberto Bolozan (lateral-esquerdo e zagueiro) e Bogdan Petrescu (meia-atacante) para a sequência da competição. O clube espera regularizar os reforços para utilizá-los nas próximas rodadas.



Tem clássico na quarta

O Campeonato Candango voltará com a finalização da terceira rodada. Amanhã, Taguatinga e Sobradinho reabrem o torneio, às 10h30, no Serejão. Às 15h30, duas partidas estão marcadas: Real Brasília e Santa Maria se enfrentam no Defelê, enquanto Samambaia e Capital jogam no Abadião. Antes da paralisação da competição, houve tempo hábil para a realização de outros dois jogos. Em Minas Gerais, o Ceilândia venceu o Unaí, por 2 x 0. Em Goiás, o Luziânia superou o Formosa, por 2 x 1.

Para amanhã, foi marcado o jogo mais nobre da primeira fase da competição local. Em situações opostas na tabela, Gama e Brasiliense realizam a 65ª edição do clássico verde-amarelo, no estádio Bezerrão. Enquanto o Jacaré segue com 100% de aproveitamento, com duas vitórias, o alviverde tenta manter a reação iniciada na segunda rodada, quando venceu o Ceilândia, por 2 x 0, após estrear com derrota em casa diante do Capital.