Brasília Vôlei nos playofss

O Brasília Vôlei/Upis começa, hoje, a disputa dos playoffs da Superliga B masculina. A equipe enfrenta o Vôlei Futuro (SP), 16h, no ginásio do Sesi, em Taguatinga. O jogo, porém, tem mando dos paulistas e será o primeira da série melhor de três das quartas de final. O segundo está marcado para amanhã e o terceiro, se for necessário, para sábado, também às 16h. Todos no DF. Dono da segunda melhor campanha da primeira fase, o Brasília traz a confiança de já ter vencido o adversário, mas adota cautela. “Tudo o que conquistamos na primeira fase zerou. O Vôlei Futuro tem uma equipe bem organizada. Sabemos que vamos ter dificuldade e precisamos estar prontos”, avalia o técnico Marcelo Thiessen.