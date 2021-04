CB Correio Braziliense

A quinta rodada do Campeonato Candango começa, hoje, com duas partidas de objetivos extremos. Às 15h30, o desesperado Gama recebe o Formosa, no Abadião, em Ceilândia. Ocupando a zona de rebaixamento do grupo A, o alviverde precisa vencer para não depender de outros resultados na última rodada. No mesmo horário, mas no Serejão, Taguatinga e Brasiliense fazem o embate de líderes das duas chaves. Invictos e com 100% de aproveitamento, as equipes apenas cumprem tabela.