CBF oficializa final sem público no Mané

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

A CBF oficializou, ontem, a Supercopa do Brasil, em Brasília, pelo segundo ano consecutivo. Campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, respectivamente, Flamengo e Palmeiras se enfrentarão no Mané Garrincha, domingo, às 11h, em jogo único. Em 2020, o Fla derrotou o Athletico-PR por 3 x 0.

A pandemia fez a CBF congelar o valor destinado às premiações. O campeão receberá R$ 5 milhões e o vice, R$ 2 milhões.

A Supercopa era dada como certa na capital federal, mas a insegurança jurídica devido ao abre-fecha causado pela guerra de liminares contra e a favor do lockdown atrasaram a homologação.

Outro impasse dizia respeito à presença de público na arena. O governador do DF, Ibaneis Rocha, sugeriu a distribuição de ingressos a agentes de saúde vacinados contra a covid-19. Mas, como publicou o Correio na edição de quinta-feira (1/4), a CBF seguiu a diretriz estabelecida para as competições. O texto foi votado por unanimidade no ano passado pelos clubes e as federações. Com isso, a partida será sem público.

A logística dos dos dois times está definida. O Flamengo desembarcará na capital entre 17h e 18h de sexta-feira pela pista do aeroporto Internacional JK, ou seja não haverá contato com torcedores. De lá, seguirá para o B Hotel, no Setor Hoteleiro Norte, a 1,03km do Mané. Na véspera do jogo, treinará no CT do Brasiliense.

O Palmeiras desembarcará no mesmo dia, mas às 22h, vindo de São Paulo e deve ficar no Windsor do Setor Hoteleiro Norte.

A Supercopa do Brasil abrirá uma sequência de quatro jogos em cinco dias no Mané Garrincha. Em 13 de abril, o Santos receberá o San Lorenzo, da Argentina, pela partida de volta da terceira fase preliminar da Libertadores.

No dia seguinte, o Palmeiras terá pela frente o Defensa y Justicia na finalíssima da Recopa Sul-Americana. Um dia depois, o Flamengo receberá o Vasco no Clássico dos Milhões válido pelo Campeonato Carioca. (MPL)