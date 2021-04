A melhor temporada de Vini

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Gabriel Bouys/AFP)

Aos 20 anos, Vinicius Junior vive a melhor fase pessoal na Europa. Protagonista da vitória do Real Madrid sobre o Liverpool por 3 x 1, ontem, no Estádio Di Stéfano, na capital espanhola, ao marcar dois gols no duelo de ida pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o atacante chegou a seis na temporada. Em números absolutos, é a melhor performance do brasileiro desde que foi apresentado no clube merengue.

Em 2018/2019, Vinicius Junior balançou a rede quatro vezes. Na seguinte, chegou a cinco. Na atual, tem seis. Há quem ache pouco. Não se levarmos em conta que o jogador revelado pelo Flamengo tem obrigação de ser o garçom do centroavante francês Benzema e depende do bom humor do técnico Zinedine Zidane para escalá-lo entre os titulares — como ontem.

Vinicius Junior tem quatro gols em participações na Champions. Lionel Messi contabilizava três e Cristiano Ronaldo, quatro, com a mesma idade da joia do Real. Hoje, são os maiores artilheiros da história do torneio. Lapidados, ambos viraram excelentes finalizadores. Se estiver disposto a aprender o que lhe faltou na base do Flamengo, Vinicius Junior pode evoluir também. Não se sabe, óbvio, se a ponto de ser comparado ao argentino e ao português.

O primeiro gol de Vinicius Junior partiu dos pés do excelente volante alemão Toni Kroos. Matou no peito, tirou dois zagueiros e finalizou na saída de Alisson. No segundo dele, aproveitou assistência de Modrid e bateu de primeira para vencer o goleiro da Seleção.

O menino de São Gonçalo (RJ) brilha no momento em que os astros de Tite amargam crise. Neymar tem recaídas de menino Ney. Philippe Coutinho virou refém do departamento médico. Gabriel Jesus tolera a reserva no Manchester City. Entrou durante a vitória por 2 x 1 sobre o Borussia Dortmund, ontem, no Etihad Stadium. Firmino também começou no banco do Liverpool. De lá, assistiu ao show de Vinicius Junior.

É raro a cria do Ninho do Urubu fazer dois gols em um jogo. Nos tempos de Flamengo, fez contra Atlético Goianiense e o Ceará no Brasileirão; e o Emelec na Libertadores. Desde ontem, pode contar que marcou dois pelo Real Madrid.