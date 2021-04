Gama e Brasiliense triunfam na rodada

CB Correio Braziliense

(crédito: Gabriel Teles/Ascom Gama)

Dois jogos abriram, ontem, a quinta rodada do Campeonato Candango. Com o fim da primeira fase se aproximando, as partidas rivalizaram interesses distintos. No Abadião, o Gama diminuiu o desespero na briga contra a queda ao vencer o virtual rebaixado Formosa, por 2 x 0. No Serejão, em confronto de líderes dos grupos A e B, Taguatinga e Brasiliense apenas cumpriram tabela em jogo vencido pelo Jacaré, por 2 x 1.

Os três pontos conquistados com gols marcados por Ueslei e Gustavo fizeram o Gama renascer. O atual bicampeão chegou aos sete e depende apenas de suas forças para escapar da degola e avançar à segunda fase. No Formosa, a situação é crítica. Sem pontuar, os goianos podem ser rebaixados com o fechamento da rodada, hoje. Para isso, basta o Santa Maria vencer o Samambaia, às 15h30, no Abadião.

Mesmo com vagas garantidas na segunda fase do torneio local, Taguatinga e Brasiliense fizeram uma partida de grande nível. O TEC marcou com Matheus Rogério e ficou na frente do placar até os 38 minutos do segundo tempo. Porém, Michel Platini, aos 39, e Zé Love, aos 41, comandaram a reação e mantiveram o Jacaré com 100% de aproveitamento.

Outras três partidas completam a rodada do Candangão: Real Brasília x Sobradinho, no Defelê; Luziânia x Ceilândia, no Serra do Lago; e Unaí x Capital, no Candangão. Em todos os jogos, a bola rola às 15h30. (DQ)