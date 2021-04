CB Correio Braziliense

Ainda lutando por uma vaga nos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), o Cerrado joga hoje, às 19h30, contra o Flamengo, no ginásio da Asceb. Em 13º lugar, uma posição abaixo da zona de classificação, o time verde vem de três derrotas seguidas e somente a vitória manterá as chances de passar de fase. O rubro-negro atravessa fase distinta e é o líder do torneio. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma DAZN.