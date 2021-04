CB Correio Braziliense

Libertadores

San Lorenzo x Santos

Carioca

Macaé x Fluminense



Copa do Brasil

Tombense x Vasco

Em má-fase no Campeonato Carioca, o Vasco dá um tempo no torneio e volta às atenções para a Copa do Brasil. Às 21h30, o Cruzmaltino busca vaga na terceira fase contra o Tombense. O Cruzmaltino deve promover as estreias dos atacantes Morato e Léo Jabá, regularizados e relacionados pela primeira vez. Recuperado de lesão, o zagueiro Ernando está disponível.

Mineiro

Atlético-MG x Pouso Alegre

Às 16h, Atlético-MG e Pouso Alegre fazem confronto direto pelas primeiras posições do Campeonato Mineiro. Líder com 18 pontos, o Galo jogará com força máxima. A tendência é de que Cuca jogue com a mesma base que venceu o América-MG, por 3 x 1. Com uma vitória, o alvinegro pode, inclusive, garantir uma das vagas nas semifinais da competição.

Coimbra x Cruzeiro

Cruzeiro e Coimbra se enfrentam, hoje, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. O duelo está marcado para as 17h30. A principal dúvida em relação ao time é na defesa. Manoel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na lateral esquerda, Alan Ruschel está liberado após cumprir suspensão automática. A quatro rodadas do fim da primeira fase, a Raposa é a 4° colocada.

Jogo adiado



Prevista inicialmente para hoje, a partida entre Independiente Del Valle e Grêmio, pela Libertadores, foi adiada. Na véspera do encontro, autoridades equatorianas vetaram o duelo devido ao surto de covid-19 enfrentado pelo time gaúcho. Até o momento, o Tricolor registrou seis casos da doença. A Conmebol decidiu mudar o local do jogo e reagendou o compromisso para sexta-feira, em Assunção, no Paraguai, às 19h15. A delegação gremista viajará diretamente de Quito para a capital paraguaia.