Rodada final: veja o que ainda está em jogo na primeira fase do Candangão

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Alan Rones/Ceilândia E.C.)

Disputada neste meio de semana, a quinta rodada do Campeonato Candango afunilou de vez os objetivos dos clubes na primeira fase. Os resultados dos seis jogos do certame - realizados entre terça-feira (6/4) e quarta-feira (7/4) -, encaminharam boa parte das disputas em aberto. Até o momento, seis times estão com o passaporte carimbado para a segunda fase. Restam duas vagas em disputa. No rebaixamento, dois times concretizaram a queda antecipadamente, enquanto outros quatro ainda buscam pontos para fugir da degola.

O grupo B do torneio local está com a situação inteiramente definida. Brasiliense, Capital, Ceilândia e Santa Maria garantiram as vagas na segunda fase do Candangão e apenas cumprem tabela na sexta rodada. O Jacaré, inclusive, é o único com 100% de aproveitamento. Por outro lado, Sobradinho e Formosa não tiveram forças para fugir e estão rebaixados. O time goiano perdeu as cinco partidas disputadas na competição, enquanto o Leão da Serra - tricampeão na história -, somou apenas um ponto dos 15 disponíveis.

No grupo A, a derradeira rodada da primeira fase valerá a vida para alguns times. Atolados na zona de rebaixamento, Samambaia e Real Brasília disputam a permanência na elite com o Luziânia. Matematicamente, o Gama ainda pode acabar entre os últimos da chave, mas, para isso, precisaria de uma improvável combinação de resultados. Já classificados para a segunda etapa do torneio local, Taguatinga e Unaí apenas assistem à briga pelas outras duas vagas de camarote.

A última rodada será disputada na sexta-feira (9/4) e no sábado (10/4), com a realização dos seis jogos finais da primeira. Com a impossibilidade de utilizar estádios como o Bezerrão, no Gama, e o Diogão, em Formosa, a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) antecipou a partida entre Capital x Taguatinga. Os dois times apenas cumprem tabela e abre o certame. A medida foi adotada devido à falta de palcos esportivos para receber todas as partidas de forma simultânea.

O que cada time ainda disputa?

BRASILIENSE - Único time com 100% de aproveitamento, o Jacaré está classificado e cumpre tabela contra o Unaí, no sábado, às 15h30, no Serejão.

CAPITAL - O Coruja também já tem vaga na continuidade do Candangão. Na sexta rodada, faz jogo protocolar contra o Taguatinga, na sexta-feira, às 15h30, no Serra do Lago.

CEILÂNDIA - O Gato Preto está com vaga garantida na segunda fase. Porém, pode interferir na vida do Samambaia na luta contra o rebaixamento. Os times se enfrentam no sábado, às 15h30, no Abadião

FORMOSA - Rebaixado com uma rodada de antecedência sem somar nenhum ponto, enfrenta o desesperado Real Brasília. A partida acontecerá no sábado, às 15h30, no Serra do Lago.

GAMA - Com remota chance de queda, o alviverde precisa de um empate contra o rebaixado Sobradinho, no sábado, às 15h30, no Defelê, para não depender de outras combinações.

LUZIÂNIA - Correndo risco de cair, o Igrejinha visita o Santa Maria. O jogo será sábado, às 15h30, no Rorizão. Para escapar sem combinações, precisa vencer o rival sem objetivos no torneio local.

REAL BRASÍLIA - De ânimo renovado após vencer a primeira, o Leão do Planalto precisa ganhar do rebaixado Formosa, no sábado, às 15h30, no Serra do Lago, e torcer, preferencialmente, por uma derrota do Luziânia e tropeço do Samambaia. Em caso de empate do Igrejinha, o rebaixado sairá no saldo de gols. No quesito, os goianos levam vantagem: -4 a -6.

SAMAMBAIA - Com a mesma pontuação do Real Brasília, a Cobra-Cipó vislumbra o mesmo cenário em relação ao Luziânia. Tem que ganhar do Ceilândia - sábado, às 15h30, no Abadião - e, simultaneamente, torcer por tropeço do aurianil e derrota do time goiano. No saldo, vence os dois concorrentes: tem -1 contra -4 do Igrejinha e -6 do Leão do Planalto.

SANTA MARIA - A vitória sobre o Sobradinho livrou o Santinha da queda. Apenas cumpre tabela contra o Luziânia, no sábado, às 15h30, no Rorizão.

SOBRADINHO - Rebaixado com apenas um ponto, o Leão da Serra se despede do Candangão contra o Gama. O jogo foi marcado para o Defelê, no sábado, às 15h30.

TAGUATINGA - Pensando na segunda fase, o TEC faz duelo protolocar contra o Capital, na sexta-feira, às 15h30, no Serra do Lago.

UNAÍ - O time mineiro já está com a classificação garantida para a próxima fase. Portanto, apenas cumprirá tabela contra o Brasiliense, no sábado, às 15h30, no Serejão.

6ª rodada

Sexta-feira (9/4)

15h30 - Capital x Taguatinga (Serra do Lago)

Sábado (10/4)

15h30 - Ceilândia x Samambaia (Abadião)

15h30 - Sobradinho x Gama (Defelê)

15h30 - Formosa x Real Brasília (Serra do Lago)

15h30 - Santa Maria x Luziânia (Rorizão)

15h30 - Brasiliense x Unaí (Serejão)