Torcedores recepcionam Flamengo em hotel de Brasília para Supercopa

MN Maíra Nunes

Chegada dos jogadores do Flamengo no hotel, em Brasilia, para a decisão da Supercopa do Brasil 2021 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Atual campeão Brasileiro, o Flamengo desembarcou em Brasília próximo das 18h desta sexta-feira (9/4) para buscar o bicampeonato da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no domingo, às 11h, no Estádio Mané Garrincha. A delegação rubro-negra saiu direto da pista do aeroporto para o B Hotel, no Setor Hoteleiro Norte, onde havia cerca de 100 torcedores aguardando a chegada dela.

Distante 1km do palco da decisão, a maioria dos flamenguistas até usava máscara, mas não evitou a aglomeração em volta da cerca que protegia os jogadores no trajeto do ônibus até a entrada no hotel. Os atletas e o técnico Rogério Ceni retribuíram o carinho com acenos e sorrisos. Já o Palmeiras desembarca na cidade às 22h. A partida não terá presença de público e será transmitida pela Globo e pelo SporTV.

Embalado pela goleada no Campeonato Carioca sobre o Madureira, por 5 x 1, na última segunda-feira, o Flamengo fará o último treino antes da Supercopa na manhã de sábado no CT do Brasiliense. Para a decisão contra o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o atacante Pedro, que ainda se recupera de uma lesão na coxa. Por outro lado, o lateral direito Matheuzinho está de volta à disposição do treinador, após ter se recuperado de uma lesão na coxa.

O Flamengo chegou na capital federal pouco depois do sorteio da Conmebol ter definido os primeiros adversários do rubro-negro na busca pelo tricampeonato da Copa Libertadores. No sorteio, a equipe carioca caiu no Grupo G, ao lado da Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU), do Equador; do Vélez Sarsfield, da Argentina; e do Union La Calera, do Chile.

Supercopa entre liminares de lockdown no DF



A semana que antecedeu a Supercopa foi marcada por uma guerra de liminares na tentativa de retornar o lockdown no Distrito Federal devido à pandemia de covid-19. Na manhã que antecedeu o desembarque de Flamengo e Palmeiras, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, acatou o recurso do Governo do DF, dando aval para a disputa daSupercopa na arena candanga. O jogo ocorrerá duas semanas após a reabertura das atividades comerciais na região, queviveuquase um mês de restrições em março.



Depois da final entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Mané Garrincha segue com agenda cheia durante a próxima semana. Na terça-feira (13/4), o Santos receberá o San Lorenzopelo duelo de volta da terceira fase da Pré-Libertadores. No dia seguinte, o Mané volta a ser palco de uma decisão, desta vez, da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Defensa y Justicia.

Já o clássico carioca entre Flamengo e Vasco, que chegou a ser cogitado para Brasília, será mesmo no Maracanã na próxima quinta-feira (16/4), uma semana após a reabertura de eventos esportivos no Rio de Janeiro.