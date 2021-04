Super sábado define classificados e rebaixados no Campeonato Candango

DQ Danilo Queiroz

Jogador do Real Brasília lamenta o rebaixamento - (crédito: Ascom/Real Brasília)

O super sábado de partidas definiu situações importantes no Campeonato Candango. Durante a tarde, cinco jogos da última rodada da primeira fase do torneio local com definição direta na luta contra a queda e, consequentemente, na disputa por vagas na segunda fase, foram realizados de forma simultânea. Com os resultados, foi confirmada a classificação de Gama e Luziânia. Real Brasília e Samambaia acabaram rebaixados.

O Grupo A era o único com o panorama pendente. Na chave B, as disputs estavam definidas: Brasiliense, Capital, Ceilândia e Santa Maria haviam garantido vaga antecipadamente, enquanto Sobradinho e Formosa amargaram a queda com uma rodada de antecedência. Mesmo assim, apenas um jogo teve caráter amistoso na rodada decisiva. Em jogo de classificados, o Capital venceu o Taguatinga, por 3 x 0.

Brigando contra o rebaixamento, Luziânia e Real Brasília tiveram os embates mais emblemáticos. Precisando tirar saldo, o aurianil alcançou o objetivo inicial contra o Formosa, no Serra do Lago, mas, praticamente simultaneamente, viu o time goiano fazer 3 x 1 no Santa Maria, no Rorizão, com dois gols fundamentais na parte final do jogo e garantir a permanência. Com isso, a vitória por 2 x 0 não foi suficiente para salvar o Leão do Planalto.

Mais tranquilo na disputa, o Gama não deu sopa para o azar. No Defelê, venceu o Sobradinho por 4 x 1 e, de quebra, confirmou o segundo lugar no grupo A. Classificado antecipadamente, o Ceilândia não quis saber de descanso e aplicou a maior goleada do Candangão ao vencer o Samambaia por expressivos 8 x 1, no Abadião. No Serejão, o Brasiliense manteve os 100% de aproveitamento ao ganhar do Unaí, por 3 x 1.

O que vem agora?

Com a primeira fase definida, os times classificados jogaram a sequência do Campeonato Candango. Serão, novamente, dois grupos. Desta vez, as partidas serão entre os componentes da própria chave. Para o C, avançaram Taguatinga, Gama, Unaí e Luziânia. No D, ficaram Brasiliense, Capital, Ceilândia e Santa Maria. As duas vagas de cada chave para a etapa semifinal serão disputadas em turno único, ou seja, em três jogos.

6ª rodada - primeira fase

Sexta-feira (9/4)

Capital 3 x 0 Taguatinga

Sábado (10/4)

Brasiliense 3 x 1 Unaí

Sobradinho 1 x 4 Gama

Formosa 0 x 2 Real Brasília

Ceilândia 8 x 1 Samambaia

Santa Maria 1 x 3 Luziânia



Tabela - segunda fase*

1ª rodada

14/4

Taguatinga x Unaí – Serejão

Gama x Luziânia – A definir

15/4

Brasiliense x Ceilândia – Serejão

Capital x Santa Maria – Mané Garrincha

2ª rodada

17/4

Luziânia x Taguatinga – Serra do Lago

Gama x Unaí – A definir

18/4

Santa Maria x Brasiliense – Rorizão

Capital x Ceilândia – Mané Garrincha

3ª rodada

20/4

Taguatinga x Gama – Serejão

Unaí x Luziânia – Urbano Adjuto

21/4

Brasiliense x Capital – Serejão

Ceilândia x Santa Maria – Abadião

*Datas e locais sujeitos a alteração