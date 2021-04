11 motivos para ter fé no título do Flamengo ou do Palmeiras no Mané

DQ Danilo Queiroz

Supercopa será decidida pelo segundo ano seguido em Brasília - (crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Neste domingo, a rivalidade exponenciada pelo crescimento financeiro fora de campo, enfim, terá um round decisivo no gramado. Na final da Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras medem forças em busca de uma taça. O aguardado duelo está marcado para 11h, no Mané Garrincha (Globo e SporTV anunciam a transmissão). O rubro-negro joga o torneio como atual campeão do Brasileirão. O alviverde se credenciou por ser o detentor da Copa do Brasil. No esquenta da festa de abertura da temporada nacional, o Correio a seguir 11 motivos para rubro-negros e alviverdes ampliarem a fé na conquista.

Além do sucesso nas finanças, os clubes trazem consigo o excelente retrospecto esportivo recente. Ambos, inclusive, são os últimos campeões da Libertadores: o Flamengo venceu em 2019 e o Palmeiras levou em 2020. Com elencos valorizados por craques como os atacantes Gabi e Rony, o duelo também colocará hegemonias à prova. Se conquistar o bi da Supercopa, o rubro-negro igualará o alviverde em títulos nacionais. Os paulistas tentam disparar na frente. Hoje, a disputa particular entre os clubes está 13 x 12.

Flamengo: 11 motivos para acreditar no bi



1. Diego Alves

O goleiro é sinônimo de segurança. Em 2020, esteve fora de vários jogos por lesões. Hugo segurou a barra, mas pecou em momentos críticos. Com o titular, a defesa se fortalece.

2. Intimidade com Brasília

O Flamengo, como um todo, possui intimidade com a capital. A decisão da Supercopa será o 30º jogo do rubro-negro no Mané Garrincha desde a reinauguração do estádio, em 2013.

3. Arrascaeta

Nome importante desde 2019, Arrascaeta fez dois gols no ano. Além disso, carrega consigo o talento nas assistências e foi, por exemplo, líder no quesito nos dois Brasileirões pelo Fla.

4. Experiência

Com sete títulos conquistados em dois anos, a atual geração rubro-negra entrou para a história do clube e adquiriu experiência em decisões.

5. Versátil Arão

“Tá bem, Arão!” Volante de origem, o camisa 5 fez bons jogos como zagueiro e se firmou na posição. Segue peça fundamental.

6. Bruno Henrique

O camisa 27 iniciou a temporada no mesmo patamar das últimas. Válvula de escape, vem se destacando como arma nas bolas paradas.

7. Ritmo em dia

O Flamengo estreou os titulares contra o Bangu e realizou três jogos com o elenco principal no Carioca. As partidas foram essenciais para o onze ideal readquirir o ritmo.

8. Hegemonia

Criada em 1990, a Supercopa teve duas edições e um hiato de 28 anos. Na retomada, em 2020, o Flamengo conquistou o primeiro título e pode tornar-se o primeiro bicampeão.

9. Gabigol

Principal nome rubro-negro, Gabi marcou três gols em 2021. Além disso, o atacante nutre uma relação pessoal de sorte com o palco da decisão contra o alviverde.

10. Diego

Como um bom vinho, o camisa 10 ficou melhor com o passar do tempo. Aos 35 anos, se reinventou como voltante e virou peça fundamental no esquema de Rogério Ceni.

11. Retrospecto

O retrospecto recente do clássico nacional é favorável ao rubro-negro. A última derrota para o alviverde foi em 2017. De lá para cá, ganhou três e empatou outras três vezes.

» Palmeiras: 11 motivos para acreditar no título inédito

1. Weverton

Titular nos últimos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias, o goleiro vive uma fase esplendorosa. No Mané, pode ganhar a sexta taça pelo alviverde.

2. Meninos decisivos

Em 2020, o Palmeiras lançou diversos jovens das categorias de base. Rapidamente, nomes como Danilo, Gabriel Menino e Patrick de Paulo mostraram potencial decisivo.

3. Contra-ataque

Um dos trunfos de Abel Ferreira são os rápidos contra-ataques. Diante de um rival com característica oposta, a tática pode se sobressair.

4. Talismã

Nas decisões da Libertadores e da Copa do Brasil, o time paulista contou com talismãs do banco de reservas: Breno e Menino.

5. Lei do ex

Apenas um jogador pode aplicar a lei do ex. Revelado pelo Flamengo, Felipe Melo firmou-se no alviverde e pode surpreender o antigo clube.

6. Força dos laterais

As válvulas de escape do alviverde atendem pelos nomes de Marcos Rocha e Matías Viña. Os laterais vivem bom momento e podem ser cruciais em lances decisivos.

7. Rony solução

Rony demorou, mas engrenou no Palmeiras. Hoje, é peça fundamental no setor ofensivo do Palestra. Marcou contra o Defensa y Justicia e chega a Brasília embalado.

8. Abel prestigiado

Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o técnico português está consolidado no clube e desfruta da confiança de jogadores, torcedores e dirigentes.

9. Hegemonia nacional

Com 13 títulos nacionais, o Palmeiras vangloria-se como o maior campeão do país. Com a Supercopa, pode abrir dois do Flamengo, que vem no retrovisor com 12 taças.

10. Investimento

Desde a chegada de Leila Pereira e da Crefisa, o Palmeiras foi municiado com grandes investimentos. De quebra, ganhou fôlego para organizar as finanças e se reestruturar.

11. Time copeiro

No século, o time paulista disputou nove finais e ganhou seis: três Copas do Brasil, uma Libertadores e dois Paulistas. No Mané, o alviverde jogará pela primeira vez uma decisão.

» FICHA TÉCNICA

Horário: 11h

Estádio: Mané Garrincha, Brasília (DF)

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Onde assistir: Globo e SporTV

Tempo real: correiobraziliense.com.br, df.superesportes.com.br

Flamengo

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique

Técnico: Rogério Ceni

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Raphael e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa); Rony, Breno Lopes e Willian

Técnico: Abel Ferreira