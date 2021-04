Flamengo conquista bicampeonato da Supercopa sobre Palmeiras

MN Maíra Nunes DQ Danilo Queiroz

O clima para a decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeira, na manhã deste domingo (11/4), foi completamente diferente da última vez que o Estádio Mané Garrincha recebeu público para um grande jogo — justamente na final da mesma competição, que acabou com o título do rubro-negro sobre o Athletico-PR, por 3 x 0, em fevereiro de 2021, com a presença de 48.009 torcedores. A vibração da torcida fez uma falta desconcertante. Mas os times compensaram como puderam dentro de campo, em um jogo recheado de jogadas e defesas de tirar o fôlego, quatro gols, expulsão de técnico e definição do supercampeão no finalzinho / nos pênaltis.

O Palmeiras começou o jogo mais ligado e a marcação alta para pressionar a saída de bola surtiu efeito logo no primeiro minuto. Após o goleiro Diego Alves rifar a bola pressionado pela marcação alta, Felipe Melo resvalou, dando um presente para Rahael Veiga, que recebeu perto da área. O atacante bateu com a parte de fora do pé para dar uma meia lua desconcertante sobre Willian Arão e sair de cara para o goleiro e tocar para o fundo da rede. O primeiro lance da partida já mostrava como seria o ritmo do da decisão: agitada e cheia de gols.

O Flamengo estava com dificuldades na criação nos primeiros 20 minutos. Apenas aos 18, criou a primeira grande chance de gol. Em jogada bem trabalhada pelo lado direito, Diego finalizou de longe e Weverton espalmou para fora. Foi o suficiente para o time despertar. Dois minutos depois, Arrascaeta também finalizou com perigo e, aos 22, o uruguaio encontrou Filipe Luís dentro da área. O lateral deu um drible seco sobre o zagueiro Luan e chutou na trave. A bola sobrou para Gabriel Barbosa completar para o fundo da rede e deixar a decisão empatada em 1 x 1.

Aos 40, o árbitro Leandro Pedro Vuaden apontou pênalti para o Palmeiras quando Isla parou com falta a jogada de Wesley, após receber a bola próximo à grande área e cortar o lateral. Depois, porém, o VAR revisou o lance e a marcação foi revertida para falta por centímetros de distância da demarcação. A partir de então, Diego Alves passou a ser um novo protagonista do jogo pelo lado do Flamengo. Ele buscou a cobrança de falta de Raphael Veiga no ângulo no lance seguinte e acumulou defesas salvadoras até pegar quatro cobranças na decisão por pênaltis que definiu o supercampeão na edição de 2021 do torneio.

Pelo Palmeiras, Weverton não ficou atrás. Ainda aos 44, defendeu uma finalização do Bruno Henrique de dentro da pequena área que tinha endereço certo. Mas não conseguiu impedir o gol da virada do Flamengo nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 48, Arrascaeta recebeu na esquerda de Bruno Henrique, conduziu para o centro limpando a marcação e chutou colocado, no canto direito de Weverton. Mais um golaço para a conta da decisão disputada em Brasília.

Antes do intervalo, o técnico Abel Ferreira reclamou muito da arbitragem e acabou expulso com dois cartões amarelos. O português acompanhou o restante do jogo da tribuna de imprensa, localizado no alto da arquibancada do estádio. Nervoso, o comandante ainda discutiu com alguns profissionais que faziam a cobertura do Flamengo. De longe do gramado, Abel também viu o Palmeiras voltar mais agressivo que o adversario para o segundo tempo. Mas as chances mais claras no início da segunda parcial foram criadas por Gabigol. Uma que parou em Weverton e outra que passou perto do gol.

As principais oportunidades do Verdão foram pelo alto, com Gustavo Gómez e Gabriel Verón em dois lances seguidos. Mas o gol saiu em cobrança de pênalti, marcado pelo puxão de Rodrigo Caio na camisa de Rony, aos 26 minutos. Raphael Veiga voltou a deixar tudo igual no confronto: 2 x 2. O jogo foi eletrizante até o fim, com equilíbrio e chance para os dois lados. Aos 40, Weverton contou a ajuda da trave para evitar o gol de Vitinho pelo Flamengo. Já nos acréscimos, Gabriel teve a chance do gol do título, mas o clube carioca voltou a parar na boa defesa de Weverton.

Com direito a muita emoção, o campeão foi definido nos pênaltis. Diego Alves defendeu quatro cobranças e coube a Rodrigo Caio decretar o título de bicampeão da Supercopa do Brasil para os rubro-negros. Após o empate em 2 x 2 no tempo regular, o Flamengo venceu o Palmeiras por 6 x 5 nos pênaltis. Arrascaeta saiu eleito o melhor do jogo.

O Flamengo se sagrou campeão da Supercopa do Brasil. Na manhã deste domingo (11/4), o time conquistou o bicampeonato do torneio de abertura da temporada nacional ao vencer o Palmeiras, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Os gols da conquista carioca foram marcados por Gabigol e Arrascaeta. O alviverde marcou com Raphael Veiga, duas vezes. Após o empate, por 2 x 2, o rubro-negro levou a melhor nos pênaltis, por 6 x 5.

O Correio avaliou as atuações dos atletas - titulares e reservas que entraram no decorrer do jogo -, dos técnicos e do árbitro da partida durante os 90 minutos da decisão no Mané Garrincha. Destaque no tempo normal com várias defesas importantes, Diego Alves também brilhou nos pênaltis. Pegou quatro cobranças e saiu de campo como o melhor do jogo.

Confira a avaliação

Flamengo



Diego Alves - Nota: 9,0

Vendido no gol de Veiga, fez ao menos seis defesas importantes durante toda a partida. No pênalti de empate do Palmeiras, acertou o canto, mas não teve chance de pegar. Na definição por pênaltis, defendeu quatro e garantiu a taça. Nome primordial na conquista rubro-negra, deixou o campo como o melhor do jogo.

Isla - Nota: 5,5

Bem no apoio pelo lado direito, mostrou visão de jogo na virada de bola do segundo gol. Cometeu falta perigosa ao deixar o corpo em Rony. No segundo tempo, foi sacado e deu lugar ao jovem Matheuzinho.

Willian Arão - Nota: 5,0

Errou no início ao ser facilmente driblado por Veiga no gol alviverde, mostrando que ainda precisa evoluir como zagueiro. Melhorou nas coberturas na sequência. No segundo tempo, oscilou entre segurança e afobação.

Rodrigo Caio - Nota: 6,0

Espectador no lance de Raphael Veiga, se mostrou atento e fez bons cortes durante o primeiro tempo. Cometeu pênalti bobo que recolocou o Palmeiras no jogo. Converteu o pênalti decisivo.

Filipe Luís - Nota: 7,0

Seguro, foi grande opção ofensiva pela esquerda durante os 90 minutos. Fez grande jogada ao acertar a trave e gerar o rebate do gol de empate. No segundo tempo, deu boas opções de ataque. Perdeu o pênalti nas cobranças.

Diego - Nota: 7,5

Mais uma partida acima da média do camisa 10 como volante. Iniciou jogadas ofensivas com qualidade e se mostrou seguro defensivamente. O ponto alto foi o corte em cima da linha em chute de Breno Lopes. Cansado, saiu muito aplaudido.

Gerson - Nota: 4,5

Jogo protocolar do camisa 8. Foi bem menos participativo ofensivamente do que costuma ser. Na defesa, não comprometeu. Acabou substituído no segundo tempo.

Everton Ribeiro - Nota: 5,0

Não foi decisivo como costuma ser, mas também não atrasou o ataque rubro-negro. Falhou no lance que gerou o contra-ataque do gol de pênalti do Palmeiras. Saiu logo depois para entrada de Vitinho.

Arrascaeta - Nota: 6,0

Apareceu nos momentos certos. Mostrou estar ligado no passe de primeira no lance que gerou o primeiro gol. Na virada, aproveitou espaço deixado pela zaga alviverde. Caiu de produção na etapa final. Converteu cobrança nas penalidades.

Bruno Henrique - Nota: 5,5

Perdeu gol de frente para Weverton, mas deu assistência para Arrascaeta no primeiro tempo. Fora isso, não teve participação efetiva, exceto em alguns lances de velocidade. Foi sacado no fim para dar lugar a Michael.

Gabi - Nota: 8,0

Entrou no clima da decisão, sendo a principal força ofensiva do Flamengo. Marcou o seu ao estar atento ao rebote, voltou para iniciar jogadas quando necessário. No segundo tempo, teve duas boas chances, mas não aproveitou. Marcou nas cobranças de pênalti.

Rogério Ceni - Nota: 7,0

Colocou o que tinha de melhor em campo no início da partida. No segundo tempo, mexeu somente quando o rubro-negro foi apertado pelo Palmeiras.

João Gomes - Nota: 6,0

Acionado para substituir Diego, manteve a segurança da posição. Fez sua cobrança de pênalti.

Matheuzinho - Nota: 5,5

Entrou e manteve o nível na lateral direita. Nos pênaltis, parou em Weverton.

Vitinho - Nota: 6,0

Entrou para dar mais dinâmica e velocidade ao rubro-negro. Na única boa chance que teve, acertou a trave. Nos pênaltis, aproveitou o seu.

Pepê - Nota: 5,5

Pouco tempo para mostrar serviço em campo. Perdeu uma cobrança de pênalti.

Michael - Nota: 5,5

Também foi colocado no fim do jogo. Nas cobranças de pênalti., bateu com categoria e marcou

Palmeiras



Weverton - Nota: 7,0

Nada pôde fazer nos lances de gol do Flamengo. Quando exigido em outros lances, mostrou segurança como, por exemplo, em grande defesa contra Bruno Henrique. Brilhou nas penalidades ao pegar duas cobranças, mas não foi suficiente para garantir a taça.

Marcos Rocha - Nota: 5,5

Mostrou segurança até o ataque rubro-negro ameaçar mais. Os dois gols do primeiro tempo foram pelo seu lado do campo. Acabou substituído por Mayke no segundo tempo.

Luan - Nota: 5,0

Estava bem na partida até ser facilmente driblado por Filipe Luís no primeiro gol do Flamengo. No segundo tempo, foi mais seguro. Perdeu uma das cobranças do Palmeiras nas penalidades.

Gustavo Gómez - Nota: 6,0

Longe da jogada dos gols rubro-negros, nada pôde fazer. Mais seguro do que o companheiro de zaga, levou perigo em bolas aéreas. Converteu a cobrança nas penalidades.

Matías Viña - Nota: 5,5

Válvula ofensiva do alviverde, levou algumas bolas nas costas pelo lado esquerdo, mas não manteve a constância que normalmente apresenta. Aproveitou sua cobrança de pênalti.

Felipe Melo - Nota: 4,0

Ríspido como de costume, levou cartão amarelo com apenas nove minutos e precisou se conter na marcação. Deu bons passes na frente, incluindo o que gerou o gol alviverde. Foi substituído no intervalo.

Zé Rafael - Nota: 5,0

Mostrou ser uma boa opção na criação de jogadas do alviverde e distribuiu boas bolas, mas acabou substituído por Danilo ainda no intervalo.

Raphael Veiga - Nota: 6,5

Começou a partida ligado e fez um golaço após drible desconcertante que desmontou toda a defesa do Flamengo. Depois, caiu de ritmo com todo o time. No pênalti, chamou a responsabilidade e cobrou com perfeição. Na definição, também aproveitou.

Breno Lopes - Nota: 5,0

Teve oportunidades, mas não soube aproveitá-las. Na melhor delas, driblou Diego Alves, mas viu Diego Ribas salvar em cima da linha. Depois, sumiu da partida.

Wesley - Nota: 6,0

Participou de várias jogadas ofensivas no primeiro tempo com chutes de longe e em boas distribuições de bola. Apesar da boa partida, parou em Diego Alves e os companheiros não aproveitaram as situações criadas por ele.

Rony - Nota: 5,5

Buscou o jogo, mas esbarrou na marcação do Flamengo. Melhor no segundo tempo, sofreu o pênalti que originou o segundo gol alviverde.

Gabriel Menino - Nota: 4,0

Entrou para melhorar a capacidade ofensiva do Palmeiras, mas não foi efetivo na missão. Perdeu a cobrança de pênalti.

Danilo - Nota: 4,5

Colado no segundo tempo, levou perigo em alguns momentos ofensivos. Nos pênaltis, parou em Diego Alves.

Mayke - Nota: 4,0

Apareceu apenas quando levou cartão amarelo por chegada dura em Bruno Henrique. Também não converteu cobrança de pênalti

Gabriel Veron - Nota: 5,5

Reserva mais perigoso, levou perigo em alguns lançamentos no tempo normal. Nos pênaltis, aproveitou a cobrança.

Gustavo Scarpa - Nota: 5,0

Teve pouco tempo para mudar alguma coisa na partida. Nos pênaltis, aproveitou sua cobrança.

Abel Ferreira - Nota: 2,0

Se destacou apenas nas reclamações durante a partida. Tirou a paciência de Leandro Vuaden e foi expulso pelo árbitro gaúcho ainda no primeiro tempo. Viu o alviverde evoluir no segundo tempo nas tribunas de imprensa.

Arbitragem



Leandro Pedro Vuaden - Nota: 6,0

Sempre em cima das jogadas, mostrou ao aplicar sete amarelos sem apresentar dúvidas, principalmente ao expulsar Abel Ferreira, ainda no primeiro tempo. Marcou dois pênaltis com convicção. Um deles, porém, foi fora da área e foi corrigido pelo VAR. Não comprometeu o resultado.

O Flamengo é bicampeão da Supercopa do Brasil. Na manhã deste domingo (11/4), o rubro-negro, campeão do Campeonato Brasileiro, comemorou o segundo título em sequência do torneio de abertura da temporada do futebol brasileiro sobre o Palmeiras, detentor da Copa do Brasil. No tempo normal, os times empataram, por 2 x 2. Nos pênaltis, os cariocas levaram a melhor, por 6 x 5.

A festa dos jogadores do Flamengo começou ainda no gramado do principal estádio do Distrito Federal. No início da comemoração, o centro das atenções foi o goleiro Diego Alves. Principal nome da conquista rubro-negra, o camisa 1 se destacou com defesas importantes ainda durante os 90 minutos. Na decisão por pênaltis, o arqueiro voltou ao brilhar e garantiu o triunfo com quatro defesas.

Ao fim do jogo, Diego Alves destacou o feito, que não é inédito na carreira. “Com toda humildade sim (já havia tido tal atuação). Em um torneio na Europa, eu defendi quatro. Mas esse é especial. Passei um momento conturbado ano passado e só tenho a agradecer as pessoas que ficaram do meu lado, que quiseram a minha permanência", vibrou o camisa 1, que levantou a taça em campo ao lado de Diego Ribas e Everton Ribeiro.

Premiados primeiro com as medalhas de vice-campeão, os jogadores do Palmeiras deixaram o gramado do Mané Garrincha. Apenas o técnico Abel Ferreira e alguns outros membros da comissão técnica do alviverde esperaram até o fim e assistiram os atletas do Flamengo levantarem a taça. Com as medalhas no peito, a festa seguiu ao som das músicas tocadas no sistema de som do estádio.

Buzinaço em campo

O carro de premiação dado ao meio-campista uruguaio Arrascaeta, eleito o melhor da partida em votação pública feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), também foi ponto de comemoração dos jogadores do Flamengo. Em grupo, os atletas “invadiram” o automóvel e promoveram um buzinação no campo do Mané Garrincha para vibrar pelo bicampeonato da Supercopa do Brasil.

Veja lance a lance do bicampeonato do Flamengo na Supercopa do Brasil

A final da Supercopa do Brasil teve muita emoção, golaços e acabou sendo decidida nas cobranças de pênaltis após o jogo terminar 2 x 2 no tempo regular, com gols de Raphael Veiga, pelo Palmeiras, e Gabriel Barbosa e Arrascaeta, pelo Flamengo. Veja lance a lance de toda a emoção que rolou na manhã deste domingo (11/4), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

PRIMEIRO TEMPO

1 min - Gol de Raphael Veiga



Após o Palmeiras pressionar a saída de bola flamenguista, o goleiro Diego Alves deu um chutão e Felipe Melo resvalou, dando um presente para Rahael Veiga, perto da área. O atacante bateu com a parte de fora do pé para dar uma meia lua desconcertante sobre Willian Arão e sair de cara com o goleiro e tocar para o fundo da rede.

9 min - Amarelo para Filipe Melo

O volante foi amarelado após uma entrada forte sobre Arrascaeta.

11 min - Amarelo para Wesley

O atacante palmeirense perdeu a bola depois de uma chegada ao ataque e parou a sapida do time flamenguista com carrinho por trás sobre o Diego.

17 min - Contra-ataque do Palmeiras

Marcos Rocha puxa contra-ataque para o Palmeiras depois de a zaga afastar um escanteio que o Flamengo levantou a bola na área. Aberto pela direita, Veiga se antecipou e chutou rasteiro direto para o gol. Diego Alves defendeu firme.

18 min - Primeira grande chance do Flamengo

Em jogada bem trabalhada pelo lado direito, Diego finaliza de longe e Weverton precisa espalmar para fora.

20 min - Flamengo começa a criar mais.

Troca de passes entre Bruno Henrique na direita, que tocou de calcanhar para Isla. O lateral encontrou Arrascaeta na área, que chutou por cima do gol.

22 min- Gol do Flamengo

Arrascata encontrou Filipe Luís na área, deu um drible seco sobre o zagueiro Luan e chutou na trave. A bola sobrou para Gabriel Barbosa completar para o fundo da rede.

28 min - Quase gol para o Palmeiras

Filipe Luis salva o que seria o segundo gol do Palmeiras em cima da linha. Wesley encontrou Breno Lopes, que passou entre os zagueiros flamenguistas, dribloi o goleiro e bateu cruzado. Filipe Luis chegou a tempo de cortar o chute.

36 min - Amarelo para Abel Ferreira.

Técnico do Palmeiras é punido por reclamação.

37 min - Vermelho para Abel Ferreira.



O treinador continuou as reclamações e o árbitro expulsou o comandante do Palmeiras do jogo.

40 min - O pênalti que virou falta para o Palmeiras

Wesley recebeu na entrada da área e cortou Isla quando o lateral do Flamengo derrubou o atacante palmeirense. O árbitro apontou pênalti, mas o VAR revisou o lance e a marcação foi revertida para falta por centímetros.

41 min - Amarelo para Isla

Lateral do Flamengo é amarelado pela falta cometida sobre Wesley perto da entrada da área.

43 min - Diego Alves salva Flamengo

Raphael Veiga cobra a falta no ângulo e DIego Alves foi buscar em bela defesa.

44 min - Resposta do Flamengo

Pela direita, Gabigol limpou a marcação e tocou por cima para Bruno Henrique finalizar para o gol do outro lado do campo. Weverton fez ótima defesa.

48 - Gol do Arrascaeta

O uruguaio recebeu na esquerda de Bruno Henrique, conduziu para o centro limpando a marcação e chutou colocado, no canto direito do goleiro Weverton, para virar o placar para o Flamengo.

SEGUNDO TEMPO

1 min - Substituições no Palmeiras

Saíram Felipe Melo e Zé Rafael para a entrada de Danilo e Gabriel Menino.

1 min - Wesley chuta de longe

A primeira finalização do segundo tempo foi feita pelo Palmeiras, em chute forte de longe que passou perto do gol.

2 min - Flamengo chega com Ribeiro

Uma tabela entre Gabigol e Everton Ribeiro terminou em boa defesa do goleiro Weverton

5 min - Abel Ferreira na arquibancada

Após ser expulso no primeiro tempo, o técnico do Palmeiras apareceu na área da tribuna de imprensa do Mané Garrincha

8 min - Amarelo para Luan

Zagueiro do Palmeiras cometeu falta dura sobre Bruno Henrique

10 min - Flamengo chega com perigo

Arão encontrou Gabigol na entrada da área. O atacante finalizou muito perto do gol.

13 min - Jogada individual de Danilo

Após contra-ataque rápido do Palmeiras, Danilo pegou a bola ainda distante da área, limpou a marcação e chutou, mas sem muita força. Diego Alves pegou.

15 min - Substituições no Palmeiras

Saíram Wesley e Marcos Rocha. Entraram Gabriel Veron e Mayke.

16 min - Palmeiras quase empata pelo alto

Primeiro, Gustavo Gómez cabeceou dentro da área e quase empatou, após escanteio cobrado por Roby. Diego Alves salvou o Flamengo. Dois minutos depois, com Gabriel Verón, também de cabeça.

17 min - Substituições Flamengo

Saíram Diego e Isla, entraram Matheuzinho e João Gomes.

26 min - Pênalti para Palmeiras

Rodrigo Caio puxa Rony dentro da área e o árbitro marcar pênalti. O zagueiro ainda tomou cartão amarelo.

28 min - Palmeiras empata de pênalti

Raphael Veiga bate forte no canto esquerdo do Diego Alves. Sem chances para o goleiro evitar o gol de empate.

32 min - Amarelo Arão

Jogador do Flamengo fez falta dura em Rony.

33 min - Substituições no Flamengo

Saiu Everton Ribeiro, entrou Vitinho.

35 min - Amarelo Mayke



Falta dura do palmeirense em Bruno Henrique

37 min - Bola na trave

Vitinho recebeu a bola bem posicionado dentro da área e bateu rasteiro. Weverton resvalou e a bola pegou na trave antes de o goleiro ficar com a bola. Sobrou até beijinho de Weverton na bola.

42 min - Substituições no Flamengo

Saíram Gerson e Bruno Henrique. Entraram Michael e Pepê.

44 min - Substituições no Palmeiras

Saiu Rony. Entrou Gustavo Scarpa. Ambos punidos por reclamação.

50 min - Mais cartão para comissão técnica

Pelo Flamengo, Rogério Ceni levou amarelo. E pelo Palmeiras, o auxiliar João Martins também foi expulso.

PÊNALTIS

Palmeiras 1 x 0

Raphael Veiga converte. Bola para a direita, Diego Alves para a esquerda.

Flamengo 1 x 1

Arrascaeta bate forte no canto esquerdo. Weverton acerta o lado, mas não consegue chegar na bola

Palmeiras 2 x 1

Gol: Gustavo Gomez bateu no meio do gol e Diego Alves pulou.

Flamengo 2 x 1

Filipe Luíz desperdiça. Cobrança foi no travessão.

Palmeiras 3 x 1

Gustavo Scarpa cobra no canto esquerdo e Diego Alves nem se mexe.

Flamengo 3 x 1

Matheuzinho bate rasteiro no canto esquerdo e Weverton defende.

Palmeiras 3 x 1

A cobrança de Luan é defendida por Diego Alves

Flamengo 3 x 2

Vitinho cobra forte e vê Weverton pular para o outro lado

Palmeiras 3 x 2

Danilo cobra no canto direito, Diego Alves defende e bola ainda resvala na trave antes de sair.

Flamengo 3 x 3

Gabigol bate no canto esquerdo e Weverton até acerta o lado, mas não chega na bola.

Palmeiras 4 x 3

Viña cobrou forte no canto direito e converteu.

Flamengo 4 x 4

João Gomes bate forte no meio do gol. Weverton toca na bola, mas não evita o gol.

Palmeiras 4 x 4

Gabriel Menino bate forte no meio do gol. Diego Alves defende e deixa o Flamengo a um gol da taça.

Flamengo 4 x 4

Pepêv cobra fraco no canto esquerdo e Weverton pega.

Palmeiras 5 x 4

Gabriel Verón converte em cobrança firme.

Flamengo 5 x 5

Michael também opta pela cobrança forte e converte.

Palmeiras 5 x 5

Diego Alves defende cobrança de Mayke.

Flamengo 6 x 5

Rodrigo Caio converte e sagra o bicampeonato do Flamengo na Supercopa do Brasil.