Bicampeão! Flamengo faz a festa no gramado do Mané Garrincha

DQ Danilo Queiroz

Comemoração do Flamengo no Estádio Nacional Mané Garrincha - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Flamengo é bicampeão da Supercopa do Brasil. Na manhã deste domingo (11/4), o rubro-negro, campeão do Campeonato Brasileiro, comemorou o segundo título em sequência do torneio de abertura da temporada do futebol brasileiro sobre o Palmeiras, detentor da Copa do Brasil. No tempo normal, os times empataram, por 2 x 2. Nos pênaltis, os cariocas levaram a melhor, por 6 x 5.

A festa dos jogadores do Flamengo começou ainda no gramado do principal estádio do Distrito Federal. No início da comemoração, o centro das atenções foi o goleiro Diego Alves. Principal nome da conquista rubro-negra, o camisa 1 se destacou com defesas importantes ainda durante os 90 minutos. Na decisão por pênaltis, o arqueiro voltou ao brilhar e garantiu o triunfo com quatro defesas.

Ao fim do jogo, Diego Alves destacou o feito, que não é inédito na carreira. “Com toda humildade sim (já havia tido tal atuação). Em um torneio na Europa, eu defendi quatro. Mas esse é especial. Passei um momento conturbado ano passado e só tenho a agradecer as pessoas que ficaram do meu lado, que quiseram a minha permanência", vibrou o camisa 1, que levantou a taça em campo ao lado de Diego Ribas e Everton Ribeiro.

Premiados primeiro com as medalhas de vice-campeão, os jogadores do Palmeiras deixaram o gramado do Mané Garrincha. Apenas o técnico Abel Ferreira e alguns outros membros da comissão técnica do alviverde esperaram até o fim e assistiram os atletas do Flamengo levantarem a taça. Com as medalhas no peito, a festa seguiu ao som das músicas tocadas no sistema de som do estádio.

Buzinaço em campo

O carro de premiação dado ao meio-campista uruguaio Arrascaeta, eleito o melhor da partida em votação pública feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), também foi ponto de comemoração dos jogadores do Flamengo. Em grupo, os atletas “invadiram” o automóvel e promoveram um buzinação no campo do Mané Garrincha para vibrar pelo bicampeonato da Supercopa do Brasil. Após a partida, o Flamengo informou que Arrascaeta decidiu doar o veículo para um funcionário do clube.