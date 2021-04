Atuações: Diego Alves brilha nos pênaltis e garante título do Flamengo

DQ Danilo Queiroz

O Flamengo se sagrou campeão da Supercopa do Brasil. Na manhã deste domingo (11/4), o time conquistou o bicampeonato do torneio de abertura da temporada nacional ao vencer o Palmeiras, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Os gols da conquista carioca foram marcados por Gabigol e Arrascaeta. O alviverde marcou com Raphael Veiga, duas vezes. Após o empate, por 2 x 2, o rubro-negro levou a melhor nos pênaltis, por 6 x 5.

O Correio avaliou as atuações dos atletas - titulares e reservas que entraram no decorrer do jogo -, dos técnicos e do árbitro da partida durante os 90 minutos da decisão no Mané Garrincha. Destaque no tempo normal com várias defesas importantes, Diego Alves também brilhou nos pênaltis. Pegou quatro cobranças e saiu de campo como o melhor do jogo.

Confira a avaliação

Flamengo

Diego Alves - Nota: 9,0

Vendido no gol de Veiga, fez ao menos seis defesas importantes durante toda a partida. No pênalti de empate do Palmeiras, acertou o canto, mas não teve chance de pegar. Na definição por pênaltis, defendeu quatro e garantiu a taça. Nome primordial na conquista rubro-negra, deixou o campo como o melhor do jogo.

Isla - Nota: 5,5

Bem no apoio pelo lado direito, mostrou visão de jogo na virada de bola do segundo gol. Cometeu falta perigosa ao deixar o corpo em Rony. No segundo tempo, foi sacado e deu lugar ao jovem Matheuzinho.

Willian Arão - Nota: 5,0

Errou no início ao ser facilmente driblado por Veiga no gol alviverde, mostrando que ainda precisa evoluir como zagueiro. Melhorou nas coberturas na sequência. No segundo tempo, oscilou entre segurança e afobação.

Rodrigo Caio - Nota: 6,0

Espectador no lance de Raphael Veiga, se mostrou atento e fez bons cortes durante o primeiro tempo. Cometeu pênalti bobo que recolocou o Palmeiras no jogo. Converteu o pênalti decisivo.

Filipe Luís - Nota: 7,0

Seguro, foi grande opção ofensiva pela esquerda durante os 90 minutos. Fez grande jogada ao acertar a trave e gerar o rebate do gol de empate. No segundo tempo, deu boas opções de ataque. Perdeu o pênalti nas cobranças.

Diego - Nota: 7,5

Mais uma partida acima da média do camisa 10 como volante. Iniciou jogadas ofensivas com qualidade e se mostrou seguro defensivamente. O ponto alto foi o corte em cima da linha em chute de Breno Lopes. Cansado, saiu muito aplaudido.

Gerson - Nota: 4,5

Jogo protocolar do camisa 8. Foi bem menos participativo ofensivamente do que costuma ser. Na defesa, não comprometeu. Acabou substituído no segundo tempo.

Everton Ribeiro - Nota: 5,0

Não foi decisivo como costuma ser, mas também não atrasou o ataque rubro-negro. Falhou no lance que gerou o contra-ataque do gol de pênalti do Palmeiras. Saiu logo depois para entrada de Vitinho.

Arrascaeta - Nota: 6,0

Apareceu nos momentos certos. Mostrou estar ligado no passe de primeira no lance que gerou o primeiro gol. Na virada, aproveitou espaço deixado pela zaga alviverde. Caiu de produção na etapa final. Converteu cobrança nas penalidades.

Bruno Henrique - Nota: 5,5

Perdeu gol de frente para Weverton, mas deu assistência para Arrascaeta no primeiro tempo. Fora isso, não teve participação efetiva, exceto em alguns lances de velocidade. Foi sacado no fim para dar lugar a Michael.

Gabi - Nota: 8,0

Entrou no clima da decisão, sendo a principal força ofensiva do Flamengo. Marcou o seu ao estar atento ao rebote, voltou para iniciar jogadas quando necessário. No segundo tempo, teve duas boas chances, mas não aproveitou. Marcou nas cobranças de pênalti.

Rogério Ceni - Nota: 7,0

Colocou o que tinha de melhor em campo no início da partida. No segundo tempo, mexeu somente quando o rubro-negro foi apertado pelo Palmeiras.

João Gomes - Nota: 6,0

Acionado para substituir Diego, manteve a segurança da posição. Fez sua cobrança de pênalti.

Matheuzinho - Nota: 5,5

Entrou e manteve o nível na lateral direita. Nos pênaltis, parou em Weverton.

Vitinho - Nota: 6,0

Entrou para dar mais dinâmica e velocidade ao rubro-negro. Na única boa chance que teve, acertou a trave. Nos pênaltis, aproveitou o seu.

Pepê - Nota: 5,5

Pouco tempo para mostrar serviço em campo. Perdeu uma cobrança de pênalti.

Michael - Nota: 5,5

Também foi colocado no fim do jogo. Nas cobranças de pênalti., bateu com categoria e marcou

Palmeiras

Weverton - Nota: 7,0

Nada pôde fazer nos lances de gol do Flamengo. Quando exigido em outros lances, mostrou segurança como, por exemplo, em grande defesa contra Bruno Henrique. Brilhou nas penalidades ao pegar duas cobranças, mas não foi suficiente para garantir a taça.

Marcos Rocha - Nota: 5,5

Mostrou segurança até o ataque rubro-negro ameaçar mais. Os dois gols do primeiro tempo foram pelo seu lado do campo. Acabou substituído por Mayke no segundo tempo.

Luan - Nota: 5,0

Estava bem na partida até ser facilmente driblado por Filipe Luís no primeiro gol do Flamengo. No segundo tempo, foi mais seguro. Perdeu uma das cobranças do Palmeiras nas penalidades.

Gustavo Gómez - Nota: 6,0

Longe da jogada dos gols rubro-negros, nada pôde fazer. Mais seguro do que o companheiro de zaga, levou perigo em bolas aéreas. Converteu a cobrança nas penalidades.

Matías Viña - Nota: 5,5

Válvula ofensiva do alviverde, levou algumas bolas nas costas pelo lado esquerdo, mas não manteve a constância que normalmente apresenta. Aproveitou sua cobrança de pênalti.

Felipe Melo - Nota: 4,0

Ríspido como de costume, levou cartão amarelo com apenas nove minutos e precisou se conter na marcação. Deu bons passes na frente, incluindo o que gerou o gol alviverde. Foi substituído no intervalo.

Zé Rafael - Nota: 5,0

Mostrou ser uma boa opção na criação de jogadas do alviverde e distribuiu boas bolas, mas acabou substituído por Danilo ainda no intervalo.

Raphael Veiga - Nota: 6,5

Começou a partida ligado e fez um golaço após drible desconcertante que desmontou toda a defesa do Flamengo. Depois, caiu de ritmo com todo o time. No pênalti, chamou a responsabilidade e cobrou com perfeição. Na definição, também aproveitou.

Breno Lopes - Nota: 5,0

Teve oportunidades, mas não soube aproveitá-las. Na melhor delas, driblou Diego Alves, mas viu Diego Ribas salvar em cima da linha. Depois, sumiu da partida.

Wesley - Nota: 6,0

Participou de várias jogadas ofensivas no primeiro tempo com chutes de longe e em boas distribuições de bola. Apesar da boa partida, parou em Diego Alves e os companheiros não aproveitaram as situações criadas por ele.

Rony - Nota: 5,5

Buscou o jogo, mas esbarrou na marcação do Flamengo. Melhor no segundo tempo, sofreu o pênalti que originou o segundo gol alviverde.

Gabriel Menino - Nota: 4,0

Entrou para melhorar a capacidade ofensiva do Palmeiras, mas não foi efetivo na missão. Perdeu a cobrança de pênalti.

Danilo - Nota: 4,5

Colado no segundo tempo, levou perigo em alguns momentos ofensivos. Nos pênaltis, parou em Diego Alves.

Mayke - Nota: 4,0

Apareceu apenas quando levou cartão amarelo por chegada dura em Bruno Henrique. Também não converteu cobrança de pênalti

Gabriel Veron - Nota: 5,5

Reserva mais perigoso, levou perigo em alguns lançamentos no tempo normal. Nos pênaltis, aproveitou a cobrança.

Gustavo Scarpa - Nota: 5,0

Teve pouco tempo para mudar alguma coisa na partida. Nos pênaltis, aproveitou sua cobrança.

Abel Ferreira - Nota: 2,0

Se destacou apenas nas reclamações durante a partida. Tirou a paciência de Leandro Vuaden e foi expulso pelo árbitro gaúcho ainda no primeiro tempo. Viu o alviverde evoluir no segundo tempo nas tribunas de imprensa.

Arbitragem

Leandro Pedro Vuaden - Nota: 6,0

Sempre em cima das jogadas, mostrou ao aplicar sete amarelos sem apresentar dúvidas, principalmente ao expulsar Abel Ferreira, ainda no primeiro tempo. Marcou dois pênaltis com convicção. Um deles, porém, foi fora da área e foi corrigido pelo VAR. Não comprometeu o resultado.