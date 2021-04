Fla faz a festa em Brasília

DQ Danilo Queiroz

o Flamengo voltou a fazer a festa no Estádio Nacional Mané Garrincha. Após 14 meses da conquista do título da Supercopa do Brasil de 2020 sobre o Athletico-PR em Brasília, o rubro-negro voltou a triunfar na competição, desta vez sobre o Palmeiras, na capital federal. O bicampeonato do torneio que reúne os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada anterior foi motivo de muita festa para os rubro-negros dentro e fora das quatro linhas. Com o título, o Fla embolsou R$ 5 milhões em premiação.

A comemoração do novo título — o oitavo em três temporadas —começou ainda no gramado. Peça fundamental na conquista, o goleiro Diego Alves foi o centro das atenções dos primeiros atos de vibração. O zagueiro Rodrigo Caio também foi celebrado após converter o pênalti da série decisiva. A música foi um dos elementos marcantes da festa. O samba e o funk eram o ritmo que provocavam maior euforia no elenco carioca. O volante Gerson comandou as batidas com uma caixa de som.

Assim como nas demais conquistas da série, o troféu da Supercopa foi levantado por três pares de braço. Considerados capitães do grupo, Diego Alves, Everton Ribeiro e Diego Ribas tiveram a honraria. Durante o jogo, o camisa 10 carregou a braçadeira. Um susto, porém, se destacou em meio à vibração. O show pirotécnico causou um princípio de incêndio e afastou a comemoração do palco principal. O incidente foi rapidamente contornado pela segurança com o auxílio de extintores.

Um carro dado pela patrocinadora da Supercopa ao melhor jogador da partida, escolhido em votação popular, também foi ponto da vibração rubro-negra. Parte do elenco “invadiu” o veículo e promoveu um buzinaço enquanto entoavam a música Si Nos Organizamos Cojemos Todos, canção em espanhol que embalou a arrancada do time carioca na reta final da conquista do Brasileirão de 2020. O vencedor da premiação especial foi Arrascaeta. O meia, porém, doou o automóvel de R$ 200 mil para um funcionário do rubro-negro.

Torcida

Sem poder adentrar o estádio devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, a torcida do Flamengo não deixou de comemorar ao conquista do título da Supercopa. Após a confirmação do bicampeonato, os rubro-negros se dirigiram ao Estádio Nacional Mané Garrincha para saudar o elenco do técnico Rogério Ceni. Ao som do hino e de músicas em alusão ao clube, cerca de 30 carros formaram um corredor para acompanhar a saída do ônibus do time. A carreta seguiu a delegação até Setor Hoteleiro Norte, local onde o clube se concentrou na cidade.

Títulos conquistados pelo Flamengo em três temporadas: duas Supercopas; dois Brasileiros; dois cariocas, uma Recopa e uma Copa Libertadores da América