NBA adia jogo após protestos contra morte de jovem negro em Minneapolis

A NBA - liga de basquete profissional dos Estados Unidos - anunciou o adiamento da partida entre Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves, programada para esta segunda-feira (12/3) no Target Center, em Minneapolis. O motivo são os protestos que tomaram conta da região após a morte de Daunte Wright, jovem negro de 20 anos morto pela polícia no domingo (11) durante controle de tráfego.

The following has been announced by the NBA. pic.twitter.com/ocg1DCPU6C — NBA Communications (@NBAPR) April 12, 2021

"A Associação Nacional de Basquete [NBA] anunciou hoje que, em razão dos eventos trágicos que aconteceram na comunidade de Minneapolis ontem, o jogo entre Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves no Target Center agendado para esta noite foi adiado (…). Nossos pensamentos estão com a família e amigos de Daunte Wright durante este momento difícil", diz a nota da NBA.

Os Minnesota Twins também suspenderam o jogo contra os Red Socks em Boston nesta segunda-feira por causa da morte de Wright, segundo informou o clube da Grande Liga de Beisebol.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, decretou toque de recolher na noite desta segunda, das 19h às 6h, após protestos registrados no domingo. A tensão na região é ainda maior pois trata-se da cidade onde ocorre o julgamento contra Derek Chauvin, o policial branco acusado do assassinato de George Floyd no ano passado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lamentou a morte "trágica" de Daunte Wright e pediu que as manifestações sejam "pacíficas".

O chefe de polícia do Brooklyn Center, subúrbio de Minneapolis, onde Wright foi morto, informou que uma policial confundiu a arma de serviço com um taser - pistola elétrica - quando atirou no jovem no domingo.