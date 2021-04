CB Correio Braziliense

(crédito: Paulo Pinto/São Paulo FC)

O São Paulo, de Hernán Crespo, segue encaixando. Ontem, o tricolor derrotou o Bragantino por 1 x 0, no Morumbi, e disparou na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. O único gol da partida foi contra. Léo Ortiz empurrou a bola para dentro da própria rede. Com o resultado, o São Paulo tem 13 pontos, seis a mais do que a Ferroviária, vice da chave. Na quinta-feira, a equipe voltará a campo para enfrentar o Guarani, novamente em casa.