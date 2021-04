Brasiliense Ângelo pode jogar em casa pela 1ª vez contra San Lorenzo

MP Marcos Paulo Lima

A indústria de talentos do Santos é tão farta, que o clube paulista terá produtos de ponta na vitrine, hoje, com e sem a camisa alvinegra, nas duas principais competições de clubes do mundo.

Nova aposta da base, o menino brasiliense da Vila, Ângelo, de apenas 16 anos, é um dos trunfos no banco de reservas do Peixe no duelo da volta contra o San Lorenzo, às 21h30, no Mané Garrincha, pela terceira fase eliminatória da Pré-Libertadores. O duelo será em Brasília porque o futebol só foi retomado em São Paulo no último fim de semana. Na Europa, os agora homens da Vila Neymar e Felipe Anderson precisam classificar Paris Saint-Germain e Porto, respectivamente, para as semifinais da Liga dos Campeões.

Criado em Samambaia como mostrou a reportagem do Correio na quinta-feira, e campeão da Copa Dente de Leite do DF aos nove anos, em 2013, no Ninho do Carcará — estádio ao lado da Feira do Cruzeiro Novo —, Ângelo quebrou recordes no duelo de ida com o San Lorenzo. Fez o primeiro gol como profissional e virou artilheiro caçula da Libertadores. Balançou a rede com 16 anos, 3 meses e 16 dias.

“Foi uma noite inesquecível. O pessoal brinca que, agora, eu vou ficar mais folgado ainda no vestiário. Estou no começo da carreira e preciso evoluir. Vivo um momento muito feliz e pretendo seguir aquilo que meus pais (Idene Dias e Elismar) me ensinaram, que é ‘saber de onde você saiu e onde quer chegar’. Sempre mantendo a humildade”, afirmou , em entrevista ao site do Santos.

Ângelo foi aprovado pelo Santos em 2015. Começou na categoria sub-11. Completará 17 anos em 21 de dezembro. A multa rescisória da nova joia da Vila é de 60 milhões de euros para transações internacionais (R$ 409,8 milhões) e R$ 80 milhões para o mercado nacional. No fim do ano passado, assinou contrato com o clube até 31 de dezembro de 2023.

Embora seja menino, Ângelo recebe cobranças de adulto. “O Ariel Holan (técnico) tem sido importante demais para mim, principalmente nas minhas dificuldades. Eu preciso melhorar na parte de recomposição defensiva e também no último terço do compo para fazer a finalização. Ele pede para termos humildade, mas também nos divertirmos dentro do campo”, diz o atacante.

Seguido de perto por um dos olheiros do Liverpool no Brasil e por Gabriel Jesus, Robinho e Reinier nas redes sociais, Ângelo é definido pelo argentino Ariel Holan como “a melhor expressão do futebol brasileiro”. Logo, espera realizar, em breve, o sonho de vestir a camisa de um clube de ponta da Europa. Privilégio de dois ex-meninos da Vila. Neymar e o brasiliense Felipe Anderson, criado em Santa Maria, terão decisões de adultos, hoje, pelas quartas da Champions League.

Jogador mais caro da história do futebol, Neymar precisa fazer valer os 222 milhões de euros pagos pelo Paris Saint-Germain no duelo de volta contra o atual campeão Bayern de Munique, no Parque dos Príncipes, em Paris. O time francês venceu na Alemanha por 3 x 2. Neymar deu duas assistências. Jogou para o time e viu o amigo Mbappé assumir o protagonismo. Hoje, o PSG pode até perder por um gol para avançar às semifinais. Vice na temporada passada, o clube tem o título europeu como obsessão. Neymar foi contratado para isso. Eliminação precoce pode causar um terremoto no projeto dos árabes da Qatar Sports Investment (QSI), grupo proprietário do PSG.

O meia Felipe Anderson é reserva no Porto depois de brilhar na Lazio e no West Ham. Insatisfeito no clube, deve deixar o clube português no meio da temporada. Antes, precisa ajudar o Porto a protagonizar um milagre, em Sevilla, na partida de volta contra o Chelsea. Os Blues venceram por 2 x 0 na ida. Empate ou derrota por 1 x 0 abrem caminho para o time passar às semifinais.