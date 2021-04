Santos empata no Mané, mas garante vaga na fase de grupos da Libertadores

DQ Danilo Queiroz

O Santos é oitavo time brasileiro confirmado na fase de grupos da Libertadores da América. Na noite desta terça-feira (13/4), o alvinegro carimbou o passaporte em solo candango. No Estádio Nacional Mané Garrincha, o Peixe recebeu o San Lorenzo na partida de volta da primeira fase. Na bagagem, o alvinegro trouxe uma boa vantagem, após vencer a ida por 3 x 1 na Argentina. No Distrito Federal, o time paulista saiu duas vezes no placar, mas acabou cedendo o empate aos argentinos. O 2 x 2, porém, foi suficiente para garantir a vaga com vitória por 5 x 3 no agregado.

Com a necessidade de construir o resultado, o San Lorenzo veio a campo com quatro modificações. Nos primeiros minutos, porém, a bola pouco chegou ao gol. Pegada, a partida teve diversas entradas duras. Em uma delas, aos 9, Marinho avançou pelo meio e foi derrubado na entrada da área. Na cobrança, o camisa 11 carimbou a barreira. Apostando nas jogadas laterais, os argentinos responderam em duas jogadas. Aos 14, Diego Rodríguez cruzou para Di Santo antecipar a marcação e escorar para fora.

No minuto seguinte, Óscar Romero avançou pela zona central e arriscou. A bola passou perto e assustou João Paulo. O Santos deu um troco também em duas finalizações seguidas, aos 17. Pirani recebeu e finalizou queimando o gramado. Deveccho espalmou para fora. No escanteio, Marinho arriscou olímpico e forçou o argentino a jogar novamente para fora. Aos 21, o Peixe voltou ao ataque e não desperdiçou. Em jogada insinuante, a bola chegou até Marcos Leonardo. O atacante avançou e, mesmo sem ângulo, bateu com força para encontra a rede.

Com mais caminho para percorrer, o San Lorenzo subiu a marcação. A bola aérea era a arma ideal. Aos 36, Donatti cabeceou escanteio com força rente à trave. Com 41, o Peixe, enfim, armou um contra-ataque veloz. Soteldo arrancou sozinho e parou apenas em defesa de Deveccho. O goleiro do San Lorenzo tomou novo susto no minuto seguinte, quando Marinho chutou com força por cima. Na blitz dos argentinos nos acréscimos, João Paulo brilhou. Primeiro, reboteou chute de Ramírez. Na volta, pegou tentativa de Romero e vibrou muito.

O San Lorenzo voltou do intervalo na mesma batida de pressão. No primeiro minuto, Óscar Romero chutou e exigiu boa defesa de João Paulo. Acuado, o Santos viu o panorama clarear aos 5. Marinho puxou contra-ataque antes da linha do meio-campo e foi parado somente com falta por trás por Rojas. O lateral acabou expulso e deixou o Peixe ainda mais confortável na partida. Na cobrança, Soteldo mandou para fora. Com um a mais, o time paulista iniciou um domínico completo das ações no Mané Garrincha.

O gol saiu seis minutos depois. Soteldo avançou e deu passe na medida para Pará. O camisa 4 ajustou o corpo e bateu tirando do alcance de Devecchi. Querendo mostrar sobrevida, os argentinos marcaram aos 13. Di Santo subiu mais alto que a defesa alvinegra e empurrou escanteio de cabeça para o gol. O Santos voltou a gerar perigo aos 20. Felipe Jonatan recebeu no meio e, com bastante espaço, armou o chute. O foguete de pé esquerdo, porém, parou nas mãos do goleiro do San Lorenzo.

O jogo esfriou e virou um festival de chances perdidas até o San Lorenzo ressurgir. Em jogada bem trabalhada, Ángel Romero tabelou pelo meio e chutou rente ao gramado para vencer João Paulo e empatar. Os argentinos foram para o tudo ou nada. Aos 38, o goleiro santista pegou cabeçada forte de Óscar Romero. Cinco minutos depois, em novo empate com o camisa 11, o alvinegro se destacou. O Santos perdia contra-ataques, mas os lances não fizeram falta devido à ineficiência dos visitantes. Nos acréscimos, Peruzzi cabeceou na pequena área para João Paulo fazer outra defesa plástica e se destacar como melhor do jogo.

Grupo C da Libertadores

Classificado, o Santos, agora, vai integrar o grupo C da Libertadores. Na chave, o alvinegro se juntará a Barcelona de Guayaquil, do Equador, Boca Júniors, da Argentina, e The Strongest, da Bolívia. A estreia do Peixe será na próxima terça-feira (20/4), às 19h15, contra os equatorianos, na Vila Belmiro. Neste ano, a definição dos dois classificados para as quartas de final da competição continental será definida em pouco mais de 30 dias, com a primeira fase findando-se em 26 de maio.