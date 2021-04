Capital das decisões

MP Marcos Paulo Lima DQ Danilo Queiroz

A maratona de jogos em Brasília não para. Depois de receber a final da Supercopa do Brasil no último domingo e o duelo de volta entre Santos e San Lorenzo, ontem, pela terceira fase preliminar da Libertadores, o Mané Garrincha abrigará, hoje, às 21h30, a decisão da Recopa Sul-Americana entre os atuais campeões da Libertadores, Palmeiras, e da Copa Sul-Americana, Defensa y Justicia.

A matarona de quatro jogos em cinco dias na arena só terminará amanhã, com a partida entre Capital e Santa Maria, às 15h30, pela segunda fase do Candangão.

Por falar no torneio local, a nova etapa, com oito candidatos ao título, larga hoje com dois confrontos pelo Grupo C.

A Copa do Brasil também está no cardápio do dia. Rebaixados para a Série B, Cruzeiro e Botafogo duelarão, respectivamente, com América-RN e ABC-RN.

A Liga dos Campeões da Europa é a cereja do bolo na superquarta com os duelos entre Real Madrid e Liverpool e Manchester City e Borussia Dortmund.

Santos está na fase de grupos

crédito: Buda Mendes/AFP

O Santos tornou-se o sétimo brasileiro garantido na fase de grupos da Libertadores. Ontem, o Alvinegro Praiano confirmou a vaga no grupo C em solo candango. No Mané Garrincha, o Peixe ficou na frente duas vezes, mas viu o El Ciclón buscar a igualdade. O empate por 2 x 2, porém, foi suficiente para os santistas despacharem os argentinos do torneio com vitória por 5 x 3 no agregado.

O alvinegro importou uma vantagem de dois gols para Brasília, mas relaxar não estava nos planos. Modificado, o Peixe demorou a se encontrar, mas teve lances agudos. Em um deles, Marinho arriscou olímpico. Os argentinos perderam com Di Santo, de cabeça, e Romero, de longe, e foram punidos. Com 21, a bola encontrou Marcos Leonardo. Sem ângulo, o atacante marcou de canhota.

Dominando a zona central, os argentinos tinham dificuldades de criar. À espera do contra-ataque, o Peixe desperdiçou com Soteldo. Nos acréscimos, os argentinos promoveram uma blitz para João Paulo brilhar. Primeiro, ele reboteou chute de Ramírez. Na sequência, pegou finalização de Romero e vibrou. Na volta do intervalo, as chances do San Lorenzo esvaíram-se, aos 5, quando Rojas foi expulso após chegada forte em Marinho.

O Santos marcou logo em seguida, aos 11, com Pará. Dois minutos depois, Di Santos descontou de cabeça. Frio, o jogo tornou-se uma gama de ataques perdidos até o San Lorenzo ressurgir, aos 32. Ángel Romero tabelou e chutou rente ao gramado para empatar.

Hoje, é a vez de o Grêmio tentar ser oitavo brasileiro na fase de grupos. Pressionado, o tricolor receberá o Independiente del Valle, às 19h15, precisando ganhar. Na ida, os equatorianos venceram por 2 x 1. (DQ)



Alviverde cobiça título inédito

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Três dias depois de perder a final da Supercopa do Brasil nos pênaltis para o Flamengo, o Palmeiras tem a chance de festejar um título inédito no Estádio Mané Garrincha. Para isso, o técnico Abel Ferreira terá de vingar Rogério Ceni, o técnico que o derrotou no fim de semana.

Comandante do Defensa y Justicia, o argentino Sebastián Beccacece é um estraga-prazeres de clubes brasileiros. Em 2017, eliminou da Copa Sul-Americana o São Paulo, do então treinador estreante Rogério Ceni, no Morumbi. Em 2020, desbancou o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, no Maracanã. Derrotado em casa por 2 x 1 no jogo de ida, o ex-auxiliar de Jorge Sampaoli quer estragar a festa alviverde. O time paulista tem a vantagem do empate. Se houver igualdade no saldo de gols do placar agregado, haverá prorrogação. Persistindo, pênaltis, tudo o que o torcedor do Palmeiras não quer. O time perdeu a decisão do terceiro lugar no Mundial e a Supercopa do Brasil na marca da cal. A conquista pode render ao clube o prêmio de R$ 7 milhões.

O Palmeiras ficou em Brasília depois da Supercopa e ganhou reforço para a decisão. Recuperado da covid-19, Luiz Adriano é opção e pode começar o jogo no comando de ataque. (MPL)



Segunda fase começa de luto

crédito: Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press - 14/2/98

Ontem, o futebol local se despediu do seu maior artilheiro. Aos 61, o atacante João Jerônimo Moura, o Joãozinho, morreu vítima de dengue hemorrágica e complicações causadas pela covid-19. O atacante é o recordista de gols em uma só edição do Campeonato Candango. Em 1992, marcou 25 vezes na campanha do tricampeonato do Taguatinga. A marca jamais foi alcançada. Na história, foram 133 tentos. Em meio ao luto, o torneio segue a vida, hoje, com o pontapé inicial da segunda fase do torneio local.

Dois dos times onde Joãozinho marcou época entram em campo, hoje. Abrindo a segunda fase, o Serejão, recebe, às 15h30, a partida entre Taguatinga e Unaí. No mesmo horário, o Gama mede forças com o Luziânia, no Abadião. As duas partidas são válidas pelo grupo C. Amanhã, dois jogos dão início à chave D. O Ceilândia, outro ex-clube do atacante, visita o Brasiliense, às 15h30, também no Serejão. Às 15h, Capital e Santa Maria jogam no Mané Garrincha.

Nas redes sociais, o TEC homenageou o maior artilheiro de sua história. “Nosso agradecimento por tudo que fez pelo futebol candango. Jamais será esquecido.” Joãozinho foi o único jogador a vestir a Amarelinha atuando pela Águia. Em 1987, defendeu a Seleção Brasileira de Novos. Representou o país em um torneio classificatório para os Jogos Panamericanos de Indianápolis-1987.

Além dos gols e do desempenho em campo, a vida de Joãozinh ficou marcada por uma polêmica. Em 2003, aos 43 anos, atuou pelo Sobradinho enquanto cumpria pena por atentado violento ao pudor contra um menino de 12 anos. No futebol candango, jogou ainda por clubes como Comercial, Brazlândia e Guará. (DQ)



Segunda fase



1ª rodada

Hoje

15h30Taguatinga x Unaí

15h30Gama x Luziânia

Amanhã

15hBrasiliense x Ceilândia

15h30Capital x Santa Maria

Neymar sobe sarrafo do PSG

crédito: Franck Fife/AFP

Já podemos afirmar que há um PSG pré-Neymar e outro pós-Neymar. Nunca antes na história o clube francês cinquentão havia se classificado duas vezes para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Mesmo com a derrota por 1 x 0 para o Bayern de Munique, ontem, no Parque dos Príncipes, o time francês está nas semifinais. Deu 3 x 3 no placar agregado, mas os três gols em Munique pesaram.

Os xeques da Qatar Sports Investments (QSI) pagaram caro por isso. Desembolsaram 222 milhões de euros pelo jogador mais caro da história e o time está pela segunda temporada consecutiva entre os quatro melhores do continente. Mbappé é o cara na campanha, mas Neymar, a referência da parceria com a QSI, iniciada em 2017.

Antes da Era Neymar, o PSG só havia chegado às semifinais uma vez. Foi eliminado pelo Milan na temporada de 1994/1995, quando Raí, Ricardo Gomes, Valdo, Weah e Ginola jogavam lá. Ronaldinho Gaúcho nem isso conseguiu no PSG. Atual vice-campeão, o time francês marcha rumo à segunda decisão. Antes, claro, terá pela frente Manchester City ou Borussia Dortmund.

Há outra boa notícia para Mbappé e Neymar. Pelo jeito, teremos um novo melhor do mundo em 2021. A Liga dos Campeões fica sem Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. Entre os vencedores do prêmio de 2008 a 2020, resta apenas Luka Modric.

O técnico Mauricio Pochettino também merece referência. Em 2019, levou o Tottenham à final inglesa contra o Liverpool. Deixou o clube, tirou anos sabáticos, topou o desafio de assumir o PSG e está novamente entre os quatro melhores.

Campeão em 2012, o Chelsea avançou com derrota para o Porto por 1 x 0. Fez 2 x 0 na ida. O rival sairá hoje no jogão entre Real Madrid e Liverpool. (MPL)