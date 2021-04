Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Paulista

Embalado pelos 100% de aproveitamento em dois jogos no intervalo de 48 horas, o São Paulo enfrenta o Guarani, hoje, às 21h30, no Morumbi. Crespo deve escalar reservas para a equipe suportar a maratona.

» Gaúcho

O Inter visita o Aimoré hoje, às 21h30, no Estádio Cristo Rei, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. O técnico Miguel Ángel Ramírez terá a chance de mandar a campo, em São Leopoldo, a equipe mais próxima do ideal.

» Copa do Brasil I

Animado com a vitória sobre o Atlético-MG, o Cruzeiro tentará superar o América-RN, hoje, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, e avançar à terceira fase da Copa do Brasil. A vaga valerá

R$ 1,7 milhão ao clube mineiro.

» Copa do Brasil II

O Botafogo encara o ABC, às 21h30, no Frasqueirão, em Natal, pela segunda fase da Copa do Brasil. Ontem, o atacante Matheus Babi, destaque do Glorioso no ano passado, foi oficializado como reforço do Athletico-PR.

» Vacina

A Conmebol anunciou, ontem, que recebeu doação de 50 mil doses de vacina da firma chinesa Sinovac. Segundo a entidade, os imunizantes serão utilizados em eventos da entidade, como a Copa América.

» NBB

O Cerrado Basquete perdeu para o Bauru, ontem, por 81 x 69, no Ginásio da Asceb, na 904 Sul, e encerrou a participação na fase classificatória do NBB na 14ª posição, duas acima do Brasília Basquete, último colocado.