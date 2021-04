No Mané, Palmeiras perde título da Recopa novamente nos pênaltis

MN Maíra Nunes DQ Danilo Queiroz

Após vencer em 2 x 1, Defensa y Justicia bate Palmeiras na decisão dos pênaltis e é campeão da Recopa Sul-Americana 2020, no Mané Garrincha - (crédito: Staff Images/CONMEBOL)

Três dias após ver a taça da Supercopa do Brasil escapar para o Flamengo, o Palmeiras voltou ao estádio Mané Garrincha para brigar por outro troféu: da Recopa Sul-Americana. Desta vez, o atual campeão da Libertadores perdeu a decisão para o Defensa y Justicia, campeão da Copa Sul-Americana. Assim como no último domingo, o Verdão abriu o placar no primeiro tempo, sofreu o revés e decidiu o título nas cobranças de pênalti. A novidade foi Luiz Adriano, recuperado da covid-19, que entrou na prorrogação e teve a cobrança defendida pelo goleiro Unsain. Weverton também se arriscou nas cobranças e desperdiçou. Com a disputa pelo terceiro lugar no Mundial de Clubes, o clube palestrino amarga a terceira derrota em decisão nos pênaltis na temporada.

Na noite desta quarta-feira (15/4), o Palmeiras ficou a um minuto de conquistar o título da Recopa pela vantagem construída no primeiro jogo da decisão, vencida por 2 x 1 na Argentina. Apesar do início da partida aparentar que uma partida tranquila para o Palemeiras, o segundo tempo esquentou. O lateral esquerdo Matias Viña foi expulso por agressão aos 23 e, depois, dois assistentes do técnico Abel Ferreira também receberam o cartão vermelho. No domingo, o treinador português que foi obrigado a terminar o jogo longe dos gramados. Na prorrogação, Braian Romero foi punido com cartão vermelho e deixou os dois times em igualdade numérica dentro de campo antes da decisão nos pênaltis.

Com necessidade de reverter o placar, o Defensa y Justícia iniciou o jogo com uma proposta ofensiva. Os erros, porém, impediam os argentinos de incomodar. Nos contra-ataque, o Palmeiras conseguia. Lance de Wesley foi tirado em cima da linha, mas a jogada estava parada por impedimento. Aos 14, Benítez chutou de longe e Weverton deu rebote nos pés de Pizzini, que desperdiçou. O gol palmeirense veio na sequência. Com 22, Rony foi puxado na área e o árbitro, com auxílio do VAR, marcou pênalti. Raphael Veiga bateu bem.

Mesmo com a grande desvantagem, o Defensa y Justicia observava as ações e deixava a bola com os alviverdes. Porém, aos 30, o time argentino encontrou o caminho do gol. Pizzini recebeu nas costas da defesa do Palmeiras e cruzou. Braian Romero bateu forte para as redes. De longe, os visitantes insistiam. Primeiro, Romero tentou e Weverton defendeu. Na sequência, Benítez mandou de primeira e o goleiro alviverde novamente se destacou. O primeiro tempo terminou com oito chutes argentinos, sendo quatro no gol. Já o alviverde finalizou três vezes, sendo uma na direção da meta adversária.

Em desvantagem, o Defensa y Justicia seguiu ofensivo no segundo tempo e teve duas chances em sequência. Com 5, Pizzini mandou por cima do gol. No minuto seguinte, Braian Romero saiu de cara para Weverton. O alviverde antecipou a jogada e salvou. Os argentinos seguiam na pressão. Primeiro, desperdiçaram três escanteios seguidos. Aos 15, Loaiza recebeu em condição de marcar, mas furou. Acuado, o alviverde chegou somente aos 15. Rony bateu forte e Usain pegou no reflexo. Aos 22, o time paulista ficou com um a menos.

Após ser puxado, Viña acertou Meza pelas costas. O VAR acionou o árbitro de campo, que deu vermelho para o uruguaio. Com um a mais, os argentino se lançaram ao ataque, mas pecavam nas finalizações. Precisando de mais um gol, Beccaceci colocou atacantes em campo, enquanto Abel Ferreira optou por mudanças conservadoras. Aos 33, o Palmeiras teve a chance de matar o jogo. Veron, porém, parou em Unsain. Nos acréscimos, o alviverde foi punido pelo erro. Empreur afastou mal e Benítez chutou com muita força. Weverton tocou na bola, mas não impediu o encontro com a rede.

O lance forçou prorrogação. Aos 5, o Palmeiras teve chance de definir em novo pênalti. Antes da cobrança, muita confusão e briga generalizada no campo e no túnel de acesso. No tumulto, Braian Romero foi expulso e igualou o número de atletas em campo. Com os ânimos mais calmos, Gustavo Gómez bateu muito mal. Unsain pegou com facilidade.

Cansados e desfalcados por vermelhos, os dois times fizeram dos 15 minutos finais mera formalidade para os pênaltis, onde a emoção atingiu o ápice.

Nas cobranças, os argentinos tiveram 100% de aproveitamento e contaram com uma defesa de Unsain na batida de Luiz Adriano. No chute final, Weverton bateu bisonhamente para fora e deu o título da Recopa ao Defensa y Justicia.

PALMEIRAS 1 (3)

Weverton; Marcos Rocha (Luiz Adriano), Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Patrick de Paula (Felipe Melo) e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Wesley (Gabriel Verón e Empereur), Rony e Breno Lopes (Mayke).

Técnico: Abel Ferreira

Gol: Raphael Veiga

Cartões amarelo: Wesley, Patrick de Paula, Marcos Rocha, Rony

Cartão vermelho: Matias Viña

DEFENSA Y JUSTICIA 2 (4)

Unsain; Matías Rodríguez (Brítez), Frías, Meza e Benítez (Breitebruch); Raúl Loaiza (Hacen) e Enzo Fernández; Pizzini (Merentiel), Rotondi (Isnaldo) e Braian Romero; Walter Bou (Escalante).

Técnico: Sebastián Beccacece

Gols:Braian Romero e Benítez

Cartões amarelos: técnico Beccacece, Raúl Loaiza, Benítez, Frías

Cartão vermelho: Braian Romero