Paradinhas

O São Paulo acertou, ontem, a renovação do contrato de Reinaldo. O lateral-esquerdo tinha acordo até o fim deste ano, mas, agora, o vínculo foi ampliado para o período até dezembro de 2022.

» Pandemia

A Confederação Brasileira de Voleibol revelou, ontem, que o vice-presidente da entidade, Radamés Lattari, está entubado por ter contraído a covid-19. Lattari foi treinador da Seleção masculina na década de 1990.

» Paulistão

O São Paulo recebeu o Guarani, ontem, no Morumbi, pela nona rodada. Com time reserva, mas contando com a experiência de Miranda, que reestreou pelo clube, o tricolor fechou o jogo com a vitória por 3 x 2.

» Copa do Brasil I

Não foi uma exibição impecável, mas o Cruzeiro alcançou o objetivo e avançou à terceira fase da Copa do Brasil. Para isso, o time celeste bateu o América-RN por 1 x 0, ontem, na Arena das Dunas, em Natal.

» Copa do Brasil II

O Botafogo desperdiçou a chance de ganhar R$ 1,7 milhão. Ontem, em Natal, o alvinegro carioca buscou o empate por 1 x 1 e levou decisão para os pênaltis. No entanto, perdeu duas cobranças e viu o ABC triunfar.

» Copa América

Depois de comprar os direitos da Libertadores e da Liga dos Campeões, o SBT acerta os últimos detalhes para anunciar a transmissão da Copa América deste ano, com sede na Argentina e na Colômbia.