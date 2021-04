Segunda fase larga com grupo embolado

CB Correio Braziliense

(crédito: Gabriel Teles/Ascom Gama)

A segunda fase do Campeonato Candango começou, literalmente, de forma igual no grupo C. Ontem, dois jogos abriram a disputa das duas vagas destinadas à chave no quadrangular semifinal do torneio local. No Serejão, Taguatinga e Unaí não conseguiram sair do zero. No Abadião, Gama e Luziânia também somaram um ponto em cada. A igualdade, porém, foi em 1 x 1. Com isso, os concorrentes estão no mesmo patamar de pontuação. De tiro curto, a etapa será definida em apenas três rodadas.

TEC e Unaí não apresentaram o futebol da primeira etapa. Com dificuldade, as equipes criaram poucas oportunidades de gol e praticamente não ameaçaram os goleiros rivais, protagonizando o segundo 0 x 0 do Candangão. Líderes pelos gols marcados, Gama e Luziânia tiveram postura diferente. Melhor no início, o alviverde marcou primeiro com Daniel Alagoano e perdeu boas chances na sequência. Com os erros, Titico empatou para o time goiano ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o ritmo caiu dos dois lados.

Hoje, será a vez dos times do grupo D iniciarem a luta pela classificação no Candangão. Às 15h, Capital e Santa Maria medem forças e encerrar a série de jogos em sequência no Mané Garrincha - o estádio recebeu quatro pelejas em cinco dias. Dono da melhor campanha da competição local com 100% de aproveitamento em seis jogos, o Brasiliense recebe o Ceilândia, no Serejão. Assim como na chave C, as quatro equipes buscam duas vagas no quadrangular semifinal do torneio. (DQ)



Segunda fase

1ª rodada

Ontem

Taguatinga 0 x 0 Unaí

Gama 1 x 1 Luziânia

Hoje

15hBrasiliense x Ceilândia

15h30Capital x Santa Maria