Mais um vice indefensável

MN Maíra Nunes DQ Danilo Queiroz

(crédito: Buda Mendes/AFP)

Três dias após ver a taça da Supercopa do Brasil escapar para o Flamengo, o Palmeiras voltou ao Estádio Mané Garrincha para brigar por outro troféu: da Recopa Sul-Americana. Desta vez, o atual campeão da Libertadores perdeu a decisão para o Defensa y Justicia, campeão da Copa Sul-Americana. Assim como no último domingo, o alviverde abriu o placar no primeiro tempo, sofreu o revés e decidiu o título nas cobranças de pênalti. A novidade foi Luiz Adriano, recuperado da covid-19, que entrou na prorrogação e teve a cobrança defendida pelo goleiro Unsain.

Com necessidade de reverter o placar, o Defensa y Justícia iniciou o jogo com uma proposta ofensiva. Os erros, porém, impediam os argentinos de incomodar. Nos contra-ataques, o Palmeiras conseguia. Lance de Wesley foi tirado em cima da linha, mas a jogada estava parada por impedimento. Aos 14, Benítez chutou de longe e Weverton deu rebote nos pés de Pizzini, que desperdiçou. O gol palmeirense veio na sequência. Aos 22, Rony foi puxado na área e o árbitro, com auxílio do VAR, marcou pênalti. Raphael Veiga bateu bem.

Mesmo com a grande desvantagem, o Defensa y Justicia observava as ações e deixava a bola com o alviverde. Porém, aos 30, o time argentino encontrou o caminho do gol. Pizzini recebeu nas costas da defesa do Palmeiras e cruzou. Braian Romero bateu forte para as redes. De longe, os visitantes insistiam. Primeiro, Romero tentou e Weverton defendeu. Na sequência, Benítez mandou de primeira e o goleiro alviverde novamente se destacou. O primeiro tempo terminou com oito chutes argentinos, sendo quatro em direção ao gol. O alviverde finalizou três vezes – apena uma rumo à meta adversária.

O Defensa y Justicia seguiu ofensivo no segundo tempo e teve duas chances em sequência. Aos cinco minutos, Pizzini mandou por cima do gol. Em seguida, Braian Romero ficou de frente para Weverton. O alviverde antecipou a jogada e salvou. Os argentinos seguiam na pressão. Primeiro, desperdiçaram três escanteios seguidos. Aos 15, Loaiza recebeu em condição de marcar, mas furou. Acuado, o alviverde chegou somente aos 15. Rony bateu forte e Usain pegou no reflexo. Aos 22, o time paulista ficou com um a menos.

Após ser puxado, Viña acertou Meza pelas costas. O VAR acionou o árbitro de campo, que deu vermelho para o uruguaio. Com um a mais, os argentinos se lançaram ao ataque, mas pecavam nas finalizações. Aos 33, o Palmeiras teve a chance de matar o jogo. Veron, porém, parou em Unsain. Nos acréscimos, o alviverde foi punido pelo erro. Empreur afastou mal e Benítez chutou com muita força. Weverton tocou na bola, mas não impediu o encontro com a rede.

O lance forçou prorrogação. Aos cinco minutos, o Palmeiras teve chance de definir em novo pênalti. Antes da cobrança, muita confusão e briga generalizada. No tumulto, Braian Romero foi expulso. Gustavo Gómez bateu mal e Unsain pegou.

Cansados, os dois times fizeram dos 15 minutos finais mera formalidade para os pênaltis. Nas cobranças, os argentinos tiveram 100% de aproveitamento e contaram com uma defesa de Unsain na batida de Luiz Adriano. No chute final, Weverton bateu bisonhamente para fora e deu o título da Recopa ao Defensa y Justicia.