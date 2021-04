Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Europa League I

A Roma está nas semifinais da Europa League. A vaga veio, ontem, após empate com o Ajax, por 1 x 1. Dzeko e Brobbey marcaram. O time italiano, agora, terá o Manchester United pela frente.



» Europa League II

Rival da Roma, o Manchester United confirmou a classificação após vencer o Granada, por 2 x 0, mesmo placar aplicado no jogo de ida. Os gols ingleses foram de Cavani e Jesús Vallejo, contra.



» Europa League III

O Arsenal também segue na briga pela taça. Ontem, o time inglês passeou e aplicou 4 x 0 no Slavia Praga, gols de Lacazette, duas vezes, Bukayo Saka e Nicolas Pepé. O rival na semi será o Vilarreal.



» Olimpíadas

Toshihiro Nikai, secretário-geral do partido que governa o Japão, colocou os Jogos de Tóqui em xeque ao afirmar que o evento pode ser cancelado como último recurso, no momento em que o país enfrenta um novo surto de covid-19.



» Copa América

Recuperado da covid-19, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, colocou a realização da Copa América em dúvida. Na visão do mandatário, é preciso agir com cautela frente à situação do país.



» Fluminense

Um dia após anunciar o zagueiro Manoel, o Fluminense confirmou mais uma contratação: a do meia equatoriano Cazares. O jogador vem ao tricolor do Corinthians sem custos e com contrato válido até 2022.