Choque-Rei rivaliza opostos

Ainda amenizando as dores de cabeça provocadas pela ressaca da perda de dois títulos — Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana — em três dias, o Palmeiras terá um clássico pela frente. Hoje, pelo Campeonato Paulista, o alviverde tenta sacudir a poeira no Choque-Rei contra o São Paulo, às 22h, no Allianz Parque.

Com apenas dois dias entre a última partida em Brasília e o clássico com o Tricolor, o técnico Abel Ferreira optou por descansar os titulares que enfrentaram a desgastante sequência. Ainda na capital, o alviverde treinou, ontem, no CT do Brasiliense com reservas. Lesionado, Gabriel Verón é ausência certa. Outros titulares devem ser poupados devido às limitações físicas.

Em fase positiva por uma sequência de três vitórias em seis dias, o São Paulo chega inteiro por ter descansado as principais peças. Após a última partida, o técnico Hernan Crespo disse que pretende escalar o melhor time disponível, dando a entender a utilização de titulares. Após reestrear pelo Tricolor no meio da semana, apenas Miranda deve começar no banco.



Mais dois jogos

A agenda do Paulistão prevê a realização de outros dois jogos, hoje. Às 20h, o Santos cumpre um compromisso adiado da quinta rodada do torneio estadual e visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli. No mesmo horário, o Corinthians também entra em campo. Pela sétima rodada, o alvinegro recebe o São Bento, na Neo Química Arena. Ontem, o Bragantino venceu a Inter de Limeira, por 1 x 0.