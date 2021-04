CB Correio Braziliense

Brasiliense e Capital largaram bem na segunda fase do Campeonato Candango. Membros do grupo D do torneio local, os dois times venceram seus jogos, ontem, e seguem firmes em busca de uma vaga no quadrangular semifinal da competição. O Jacaré superou o Ceilândia, no Serejão, por

1 x 0, com gol de Carlos Eduardo. Líder pelo saldo, a Coruja despachou o Santa Maria, por 2 x 0, no Mané Garrincha. Os tentos foram anotados por Roberto Pitio e Cabralzinho.