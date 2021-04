Renato Gaúcho deixa o tricolor

CB Correio Braziliense

(crédito: Nelson Almeida/AFP - 31/10/18 )

A eliminação precoce do Grêmio na pré-Libertadores deu fim ao casamento de quase cinco anos entre o técnico Renato Gaúcho com o clube. Ontem, um dia após a eliminação do tricolor ante o Independiente Del Valle-EQU, o treinador e a cúpula gremista entraram em acordo para encerrar a vitoriosa parceria. Durante a relação, o time gaúcho colheu frutos e ganhou títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.

Com a eliminação em casa, o Conselho de Administração do clube estava dividido sobre a sequência do treinador no Rio Grande do Sul. Pela manhã, a cúpula gremista reuniu-se para discutir o futuro de Renato. O acordo pela saída foi selado em contato telefônico do treinador com o presidente Romildo Bolzan. O elenco do Grêmio foi informado da mudança antes do treino, realizado no período da tarde.

Nas próximas partidas do clube, o comando do elenco ficará nas mãos de Thiago Gomes, técnico da equipe sub-21 gremista. Em nota, o tricolor confirmou a decisão tomada em “comum acordo” e exaltou Renato. “O Grêmio agradece o profissional pela sua dedicação, sua passagem vitoriosa com conquistas importantes, lealdade à instituição e por ter sido o técnico mais longevo no comando da casamata gremista”, diz o texto.

Contratado em setembro de 2016, Renato conduzia o projeto mais longevo do futebol brasileiro. Ele estava há quatro anos e meio no comando do Grêmio. Agora, o posto entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro passa a ser de Lisca, à frente do América-MG desde janeiro de 2020. Neste momento, o ex-gremista ainda se recupera da covid-19 e sequer pôde dirigir a equipe nos últimos jogos.

Na terceira passagem pelo clube gaúcho, Renato tornou-se o técnico a comandar mais vezes a equipe na história e ganhou estátua na Arena do Grêmio. Ele foi campeão da Copa do Brasil (2016), da Libertadores (2017), da Recopa Sul-Americana (2018), de três Campeonatos Gaúchos (2018, 2019 e 2020) e da Recopa Gaúcha (2019).