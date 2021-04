Apenas dois técnicos têm trabalhos de mais de um ano na Série A do Brasileirão

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Foto: Mourão Panda/América-MG)

O fim do casamento entre Renato Gaúcho e o Grêmio na última quinta-feira (15/4) colocou um ponto final no trabalho à beira do gramado mais longevo do futebol brasileiro. Após chegar ao clube gaúcho em setembro de 2016, o treinador ficou no posto de comandante gremista por quatro anos e sete meses. Agora, somente dois técnicos acumulam trabalhos de mais de um ano à frente de clube da Série A do Campeonato Brasileiro.

O dono do título de treinador há mais tempo no cargo em um time de elite também mudou de mãos. Agora, Lisca, do América-MG, tem o trabalho mais longo. O técnico chegou ao clube mineiro em 30 de janeiro de 2020. O projeto também é o maior da carreira do treinador de 48 anos. No período, ele foi semifinalista da Copa do Brasil e vice-campeão da Série B do Brasileirão, resultou que recolocou o Coelho mineiro na elite.

O segundo comandante a ultrapassar a marca de 365 dias no cargo vem do Nordeste. Guto Ferreira, do Cerá, assumiu o alvinegro em 18 de março de 2020 e também vem fazendo bonito à frente do clube. No ano passado, o técnico levantou o título da Copa do Nordeste e foi vice-campeão cearense. Na Série A, realizou a melhor campanha do Vozão na elite ao terminar na 11ª posição. Recentemente, renovou o vínculo até o fim de 2021.

Os demais 16 técnicos empregados em times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro somam trabalhos bem mais recentes. Terceiro colocado no ranking, Maurício Barbieri tem, por exemplo, sete meses no comando do Bragantino. Outros casos curiosos são de Abel Ferreira e Rogério Ceni. Ambos assumiram Palmeiras e Flamengo há somente cinco meses, mas já ocupam o 5º e o 6º lugares no ranking de trabalhos mais longos.



Veja o ranking completo da Série A:

1. Lisca (América-MG) - Desde 30 de janeiro de 2020

2. Guto Ferreira (Ceará) - Desde 18 de março de 2020

3. Maurício Barbieri (Bragantino) - Desde 4 de setembro de 2020

4. Vagner Mancini (Corinthians) - Desde 12 de outubro de 2020

5. Abel Ferreira (Palmeiras) - Desde 30 de outubro de 2020

6. Rogério Ceni (Flamengo) - Desde 10 de novembro de 2020

7. Dado Cavalcanti (Bahia) - Desde 21 de dezembro de 2020

8. Enderson Moreira (Fortaleza) - Desde 7 de janeiro de 2021

9. Marquinhos Santos (Juventude) - Desde 4 de fevereiro de 2021

10. Hernán Crespo (São Paulo) - Desde 12 de fevereiro de 2021

11. Ariel Holan (Santos) - Desde 22 de fevereiro de 2021

12. Roger Machado (Fluminense) - Desde 27 de fevereiro de 2021

13. Miguel Ángel Ramírez (Internacional) - Desde 2 de março de 2021

14. Cuca (Atlético-MG) - Desde 5 de março de 2021

15. António Oliveira (Athletico Paranaense) - Desde 13 de março de 2021

16. Alberto Valentim (Cuiabá) - Desde 1° de abril de 2021

17. Jorginho (Atlético-GO) - Desde 5 de abril de 2021

18. Umberto Louzer (Sport) - Desde 14 de abril de 2021

19. Chapecoense (sem técnico) - Desde 14 de abril de 2021

20. Grêmio (sem técnico) - Desde 15 de abril de 2021