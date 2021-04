Operação Candangate

MP Marcos Paulo Lima

Sob possível ataque de uma máfia de apostadores, o Candangão 2021 será investigado. Como publicado ontem no site, o Correio apurou que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) foi acionado e a Procuradoria dos Direitos do Cidadão (PDDC) expedirá ofícios para requisitar informações sobre jogos e dirigentes e analisará possíveis indícios de irregularidades.



Embora vários cartolas tenham negado, desconversado ou tentado, em vão, manter a discrição sobre a possível contaminação do Candangão ao serem entrevistados pela reportagem, o MPDFT confirmou ter recebido denúncias e relatos de resultados pouco prováveis nos jogos do Campeonato do Distrito Federal. Três dirigentes pediram a ajuda do Ministério Público para apurar suposta manipulação dos resultados, entre eles, o principal interessado nos esclarecimentos: o presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), Daniel Vasconcelos — mandatário da entidade responsável pela organização da competição.



No centro da apuração estão, principalmente, as 36 partidas da primeira fase da edição deste ano. Há suspeita de arranjo em alguns placares. Pelo menos dois jogos são vistos com desconfiança. Em 2 de abril, o Formosa perdeu, por 6 x 1, para o Samambaia. Uma casa de apostas prometia pagar alto por uma vitória por cinco gols de diferença. Chama atenção, também, a goleada do Ceilândia, por 8 x 1, na última rodada da primeira fase. A derrota da Cobra-Cipó para o Santa Maria, por 3 x 0, também levantou suspeitas por dois lances de gols.



Ontem, o MPDFT estipulou prazo de cinco dias para a FFDF entregar todos os resultados e uma relação dos dirigentes dos 12 clubes participantes da competição. Vários jogadores, alguns dirigentes e até árbitros teriam sido abordados para facilitar o esquema de manipulação de resultados mediante uma boa recompensa financeira. Um dos supostos assediados teria, inclusive, usado a expressão: “Dinheiro os caras têm, é jogo para empate”, disparou, referindo-se a uma suposta combinação de placar em uma rodada do Candangão.

Recorrente

Apesar do escândalo da Máfia do Apito no Brasileirão 2005, esquemas de manipulação de resultados são itinerantes no país e buscam cada vez mais competições de pouca visibilidade. Como alguns salários ou taxas são irrisórios, ou nem pagos são, alguns atletas, árbitros e até dirigentes vivem de alimentar a cadeia de corrupção. Parcerias de grupos supostamente ricos feitas a toque de caixa, pontualmente, com times pobres da competição também são observados com desconfiança. Uma fonte relata que alguns dirigentes admitem, inclusive, ter se sujeitado aos acordos para deixar de ser bobos a fim de ter um elenco minimamente competitivo para fazer frente a times de maior investimento no Distrito Federal, como Brasiliense e Real Brasília.

A primeira fase do Candangão aconteceu entre 20 de fevereiro a 9 de abril. Quatro times caíram para a segunda divisão: Real Brasília, Samambaia, Sobradinho e Formosa. A segunda etapa começou na quarta-feira e está em andamento com Gama, Luziânia, Taguatinga e Unaí no Grupo C; e Capital, Brasiliense, Ceilândia e Santa Maria na chave D.



A denúncia de um possível esquema no DF ocorre 16 anos depois do maior escândalo de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Em 2005, um grupo de investidores havia negociado com o árbitro Edilson Pereira de Carvalho a garantia de resultados a quem havia apostado em sites. Promotores de Justiça de Combate ao Crime Organizado, em São Paulo, em parceria com a Polícia Federal, revelaram o esquema. Onze partidas da Série A foram anuladas e tiveram de ser disputadas novamente.



Em 12 de dezembro de 2018, o então presidente da República, Michel Temer, flexibilizou as apostas esportivas no Brasil ao promulgar a Medida Provisória 846. Imediatamente, houve um boom de patrocínios legalizados, como mostrou reportagem do Correio em 10 de outubro de 2019. Na temporada passada do Brasileirão, por exemplo, 14 times estamparam uma dezena de cassinos on-line em seus uniformes: Atlético-MG, Vasco, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Coritiba, Fortaleza, Flamengo, Goiás, Grêmio, Bragantino, Santos e São Paulo.