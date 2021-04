CB Correio Braziliense

» candangão

A segunda rodada da segunda fase começou, ontem, com vitória do Unaí sobre o Gama (1 x 0) e empate entre Luziânia e Taguatinga (0 x 0). Hoje, o Capitão recebe o Ceilândia e o Santa Maria pega o Brasiliense.

» futebol feminino

As representantes da capital na Série A1 do Brasileirão estreiam hoje, longe do DF. O Minas encara o Flamengo, às 15h, na Gávea. No duelo das 17h, o estreante Real visitará o Cruzeiro, em BH.

» paulista

Sob pressão após dois vices e revés contra o São Paulo, o Palmeiras tenta reagir contra o Botafogo-SP, hoje, às 20h. No mesmo horário, o Santos receberá a Inter de Limeira. Às 22h, tem Corinthians x Ituano.

» mineiro

Embalado pela vitória sobre o Galo na última rodada, o Cruzeiro visita o Pouso Alegre, hoje, na matinê das 11h pela penúltima rodada. O Atlético tenta a reação às 16h, no Mineirão no confronto com o Boa.

» copa do rei

Com dois gols de Messi, um de Griezmann e outro de De Jong, o Barcelona goleou o Athletic Bilbao por 4 x 0, ontem, e conquistou a Copa do Rei. É o primeiro título do novo técnico Ronald Koeman.

» fórmula 1

O heptacampeão Lewis Hamilton largará na pole, hoje, às 10h, no GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1. O mexicano Sergio Perez completa a primeira fila. A prova italiana terá transmissão da Band.