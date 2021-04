7 homens e um destino

MP Marcos Paulo Lima

O nível do “concurso público” para o preenchimento da única vaga de “atirador de elite” disponível para o cargo de técnico campeão da Libertadores 2021 nunca foi tão elevado entre os candidatos inscritos pelos clubes brasileiros classificados para o torneio. A fase de grupos entrará em cartaz, amanhã, com os sete treinadores dos times representantes do país esfregando na cara da bancada de jurados ao menos um título continental de clubes no currículo no papel de jogador e/ou dono da prancheta. Isso é inédito na história das participações tupiniquins.

A prova de títulos pode ser um diferencial relevante no processo seletivo. Neste quesito do certame organizado pela Conmebol, o candidato Hernán Crespo larga na frente dos concorrentes. Em 1996, o técnico do São Paulo conquistou a Libertadores como centroavante titular do River Plate. Na temporada passada, o técnico levou o Defensa y Justicia, da Argentina, ao título inédito na Copa Sul-Americana — segunda competição de clubes mais importante do continente. O currículo convenceu o tricolor paulista ao contratá-lo para a caçada ao tetracampeonato.

Atual campeão, o Palmeiras é liderado pelo português Abel Ferreira. O ex-lateral-direito desembarcou no Brasil, em novembro do ano passado. Três meses depois, brindou o alviverde com o bicampeonato continental. Deu tiro certeiro como o do compatriota dele, Jorge Jesus, campeão da Libertadores à frente do Flamengo, em 2019.

O Flamengo busca o tricampeonato sob a batuta de Rogério Ceni. Campeão do Brasileirão, Supercopa do Brasil, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, ele ainda não tem título como técnico na Libertadores. Em contrapartida, ostenta dois no papel de goleiro-ídolo do São Paulo. Um na reserva, em 1993, e outro no cargo de titular, em 2005. Ceni também era o camisa 1 na conquista da Copa Sul-Americana 2012. Ganhou, ainda, Recopa, Supercopa, Copa Conmebol... O invejável repertório de títulos como jogador só não iguala o de Crespo porque falta, claro, uma glória continental na pele de treinador. Em 2020, o Flamengo, de Ceni, tombou nas oitavas de final.

Mentor da conquista inédita do Atlético-MG em 2013, Alexi Stival, o Cuca, retornou ao clube oito anos depois de levá-lo à glória eterna. Em 2020, amargou o vice à frente do Santos ao sofrer gol do Palmeiras nos acréscimos. A decisão, no Maracanã, caminhava para a prorrogação no momento em que o Santos foi castigado.

Novo técnico do Fluminense, Roger Machado conquistou a Libertadores no papel de lateral-esquerdo do Grêmio, em 1995. Era jogador daquele timaço comandado peor Luiz Felipe Scolari. Ajudou o tricolor gaúcho a ganhar o bicampeonato contra o Atlético Nacional, em Medellín, na Colômbia.

Atual vice-campeão da Libertadores, o Santos resistiu à fase preliminar desta edição. Eliminou o Deportivo Lara na primeira fase e, em seguida, desbancou o San Lorenzo. O técnico argentino Ariel Holan tem colete à prova de bala. Exibe no currículo o título da Copa Sul-Americana 2017. Calou a torcida do Flamengo na decisão.

O espanhol Miguel Ángel Ramirez é o guarda-costas do Inter, atual vice-campeão brasileiro Em 2019, o treinador ganhou a Copa Sul-Americana pelo Independiente del Valle. Na temporada passada, caiu de pé na decisão da Recopa Sul-Americana contra o Flamengo. Nesta edição, a missão é guiar o Internacional ao tri.

Experiencia não falta aos personagens dos sete clubes brasileiros no bang-bang do futebol sul-americano. Todos conhecem os diferentes atalhos para a conquista de títulos continentais. Nunca, ou poucas vezes na história desse país, os currículos dos pistoleiros foram tão pesados, favoráveis e animadores para o Brasil empilhar o terceiro “Oscar” consecutivo depois dos sucessos dos longas-metragens de Flamengo (2019) e do Palmeiras (2020).

Sul-Americana

O segundo torneio do continente também começa nesta semana com uma novidade: fase de grupos. Nas edições anteriores, a competição era totalmente no sistema de mata-mata. Outra mudança relevante é o valor da premiação. O campeão do torneio pode receber R$ 36 milhões pela participação até a final.

A Sul-Americana é tratada com certo desdém pelos times brasileiros. O ex-presidente do Atlético-MG, Sette Câmara, batizou até de segunda divisão da Libertadores ao menosprezá-lo. Dois times do país ganharam o título: Inter e São Paulo. Nesta edição, os candidatos são: Bahia, Ceará, Athletico-PR, Corinthians, Bragantino e Grêmio. Os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores entrarão na Sul-Americana no mata-mata.



Europa rachada

Prima rica da Libertadores, a Champions League está sob ataque. Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Inter, Chelsea, Barcelona, Juventus, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Manchester United e Tottenham anunciaram uma bomba: a criação de uma Superliga, em oposição ao modelo atual da Liga dos Campeões. A Uefa ameaça os rebeldes. “Todos os clubes e jogadores que parciparem serão banidos das competições da Uefa e da Fifa”, avisou.



Programe-se

Fase de grupos: 20/4 a 27/5

Oitavas: 13/7 a 22/7

Quartas: 10/8 a 19/8

Semifinais: 21/9 a 30/9

Final: 20/11

Transmissão: FOX Sports, SBT, Conmebol TV e Facebook



FASE DE GRUPOS

1ª rodada

Amanhã

19h15 Always Ready-BOL x Internacional

19h15 Deportivo Táchira-VEN x Olimpia-PAR

19h15 Santos x Barcelona-EQU

19h15 Argentinos Juniors-ARG x Nacional-URU

21h30 Sporting Cristal-PER x São Paulo

21h30 Vélez Sarsfield-ARG x Flamengo

Quarta

19h The Strongest-BOL x Boca Juniors-ARG

19h La Guaira-VEN x Atlético-MG

21h Universitario-PER x Palmeiras

21h Independiente del Valle-EQU x Defensa y Justicia

21h Rentistas-URU x Racing-ARG

23h Unión La Calera-CHI x LDU-EQU

23h América-COL x Cerro Porteño-PAR

Quinta

19h Fluminense x River Plate-ARG

23h Junior Barraquilla-COL x Santa Fe-COL

21h Atlético Nacional-COL x Universidad Catolica-CHI

Vasco eliminado

O time cruz-maltino empatou por 2 x 2 com o Boavista, ontem, pela penúltima rodada da primeira fase do Carioca, e não tem mais chance de avançar às semifinais. Com 14 pontos, não alcançará a Portuguesa, quarta colocada.

A briga pelo título estadual está entre Volta Redonda, Flamengo, Fluminense e Portuguesa.