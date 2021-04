Sequência de vitórias faz Brasiliense superar marca do século no Candangão

DQ Danilo Queiroz

O ótimo desempenho do Brasiliense na largada do Campeonato Candango fez o clube bater um recorde do século no torneio local. No domingo (19/4), o Jacaré goleou o Santa Maria, por 4 x 0, no estádio Serra do Lago, e chegou a oitava vitória seguida na atual edição da competição. Este é o maior período com 100% de aproveitamento alcançado desde o ano 2000. O número é, ainda, o segundo maior da era profissional do certame.

Os dados foram levantados com base no livro Almanaque do Futebol Candango, do historiador José Ricardo Caldas e Almeida. A marca anterior após o ano 2000 pertencia ao Gama. Na campanha do título de 2020, o alviverde conquistou sete vitórias seguidas. A sequência positiva, porém, foi quebrada na oitava rodada da primeira fase, quando o clube empatou com o Capital, por 2 x 2, no Bezerrão.

Classificado para o quadrangular semifinal com uma rodada de antecedência, o Jacaré tem como motivação alcançar a marca de toda a era profissional do torneio local, iniciada em 1976. Na temporada 1977, o Brasília emplacou 12 jogos seguidos sem ser derrotado enquanto ostentava 100% de aproveitamento. Para isso, o clube amarelo precisa vencer o Capital, na quarta-feira, e as três rodadas inicias da próxima etapa da competição.

A campanha do Brasiliense até o momento no Campeonato Candango também é positiva em outros aspectos. Além do aproveitamento irretocável nas primeiras oito partidas do torneio local, o Jacaré também acumula o melhor ataque do torneio com 23 gols marcados. A defesa amarela é a segunda menos vazada da competição. Com cinco gols sofridos, fica atrás somente do desempenho do Capital, com quatro.

Sequências com 100% de aproveitamento ano a ano

2021 - Brasiliense - 8 vitórias seguidas

2020 - Gama - 7 vitórias seguidas

2019 - Gama - 4 vitórias seguidas

2018 – Sobradinho – 2 vitórias

2017 – Gama – 3 vitórias

2016 – Luziânia – 6 vitórias

2015 – Luziânia, Gama, Ceilândia e Formosa – 1 vitória cada

2014 – Luziânia – 5 vitórias

2013 – Ceilândia – 3 vitórias

2012 – Ceilandense, Botafogo-DF, Capital, Luziânia, Brasiliense e Ceilândia – 1 vitória cada

2011 – Brasiliense e Botafogo-DF – 1 vitória cada

2010 – Ceilandense – 2 vitórias

2009 - Brasiliense - 3 vitórias

2008 - Brasiliense - 3 vitórias

2007 - Unaí e Ceilândia - 3 vitórias cada

2006 - Brasiliense - 4 vitórias

2005 - Brasiliense - 4 vitórias

2004 - Ceilândia - 2 vitórias

2003 - CFZ e Gama - 4 vitórias

2002 - CFZ, Bandeirante e Ceilândia - 1 vitória cada

2001 - Bandeirante - 3 vitórias

2000 - Guará - 4 vitórias

1999 - Gama - 3 vitórias

1998 - Gama - 5 vitórias

1997 - Brasília - 2 vitórias

1996 - Gama e Planaltina - 5 vitórias

1995 - Gama - 4 vitórias

1994 - Sobradinho - 4 vitórias

1993 - Ceilândia - 3 vitórias

1992 - Guará - 2 vitórias

1991 - Taguatinga - 2 vitórias

1990 - Brasília, Gama e Planaltina - 1 vitória cada

1989 - Tiradentes - 3 vitórias

1988 - Tiradentes - 3 vitórias

1987 - Ceilândia - 5 vitórias

1986 - Sobradinho - 3 vitórias

1985 - Taguatinga - 4 vitórias

1984 - Taguatinga - 2 vitórias

1983 - Taguatinga - 2 vitórias

1982 - Tiradentes (GO) e Taguatinga - 1 vitória cada

1981 - Brasília - 2 vitórias

1980 - Brasília - 2 vitórias

1979 - Guará, Brasília e Sobradinho - 1 vitória cada

1978 - Brasília - 2 vitórias

1977 - Brasília - 12 vitórias seguidas

1976 - Ceub - 4 vitórias