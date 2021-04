Fla, São Paulo e Santos estreiam

CB Correio Braziliense

Três dos sete representantes do país na Libertadores estreiam hoje na fase de grupos da competição. O Flamengo inicia a caça ao tri. São Paulo e Santos dão largada no sonho do tetra.

Atual bicampeão brasileiro e vencedor da Libertadores em 2019, o Flamengo tem a missão mais complicada do dia. Enfrentará o Vélez Sarsfield, às 21h30, no estádio Jose Amalfitani, em Buenos Aires. SBT e Fox Sports anunciam a transmissão.



Com o retorno de Arrascaeta, ausente nos últimos jogos por entorse no tornozelo, Ceni repetirã o quarteto ofensivo com Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. O zagueiro Rodrigo Caio cumpre suspensão. Bruno Viana e Gustavo Henrique disputam a vaga.



Embalado por quatro vitórias consecutivas no Paulistão, o São Paulo entra em campo, às 21h30, com transmissão da Conmebol TV, contra o Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima. O adversário foi vice-campeão em 1997 contra contra o Cruzeiro.



O sistema tático com três zagueiros será utilizado ao longo da temporada, com Daniel Alves e Reinaldo comliberdade para atacar pelas laterais.



Atual vice-campeão, o Santos, será o primeiro time brasileiro a entrar em campo. O Peixe terá pela frente o Barcelona-EQU, às 19h15, na Vila Belmiro, com transmissão da Fox. Inter, Atlético-MG e Palmeiras estreiam amanhã. O Fluminense jogará na quinta.