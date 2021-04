Faça o PIX, Flamengo

CB Correio Braziliense



A Libertadores começou da melhor maneira para o Flamengo. Ontem, o rubro-negro visitou o Vélez Sarsfield, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, e se impôs. Com um ritmo intenso durante os 90 minutos, os cariocas chegaram a ficar duas vezes atrás do marcador. Porém, a pressão, a profusão de chances criadas e as qualidades individuais deram resultado e a virada veio: 3 x 2.

Esta foi a segunda vitória do Flamengo em Buenos Aires pela Libertadores. Antes, somente o time de Zico tinha tal feito. O resultado foi de extrema importância. Largando com três pontos, o time ganha tranquilidade para a sequência de três partidas como visitante nas quatro primeiras rodadas da competição. Somente a próxima, na próxima terça-feira, às 19h15, será no Maracanã, contra o Unión La Calera.

Melhor, o Flamengo criou boas chances. Gabi não alcançou a melhor delas, aos 8 minutos. Aos 20, o Vélez inaugurou o placar. Em velocidade, Lucero cortou Gustavo Henrique e tocou para Janson marcar. Em desvantagem, o rubro-negro encontrou dificuldades até os 42, quando Gerson achou Willian Arão livre para empatar. Os cariocas quase viraram, mas Everton Ribeiro desperdiçou.

Na etapa final, o Flamengo seguiu bem, mas levou outro gol. Aos 8, Gianetti escorou escanteio e encontrou Janson livre. Com 16, Gabi foi derrubado na área e cobrou o pênalti com perfeição para novamente igualar. O rubro-negro subiu o ritmo e perdeu três chances. Aos 34, a pressão, enfim, foi premiada. Personagem central de polêmica contratual na última semana envolvendo a compra de 12,5% dos direitos econômicos, Arrascaeta provou seu valor. Ele recebeu pelo meio, viu espaço e mandou um torpedo no ângulo de Hoyos, garantindo o triunfo.