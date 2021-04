Luziânia e Gama avançam

CB Correio Braziliense

A definição dos classificados do grupo C para o quadrangular semifinal do Campeonato Candango foi no apagar das luzes. Ontem, Gama e Luziânia garantiram as vagas ao vencerem Taguatinga e Unaí, respectivamente, por 1 x 0.

No Serejão, o alviverde saiu na frente com gol de Ueslei ainda no primeiro tempo. O Periquito não aproveitou, ainda, diversas oportunidades em contra-ataques. No Urbano Adjuto, o Unaí entrou em campo líder e segurou a posição até os 45 minutos do segundo tempo. Porém, no abafa, Ferrugem escorou cruzamento de letra, garantiu os goianos na semifinal e bagunçou a classificação do grupo.

Com empate em pontos — quatro para cada — e outros dois critérios de desempate, o Gama ultrapassou o Unaí nos gols pró: 2 x 1 para o alviverde, que confirmou a vaga entre os quatro melhores.

Hoje, será a vez do grupo D se definir. Em busca de uma vaga, o Capital visita o classificado Brasiliense, às 15h30, no Serejão. Também vivo na disputa, o Ceilândia pega o eliminado Santa Maria, na mesma hora, no Abadião.

Nos bastidores, a investigação de uma suposta manipulação de resultados segue em pleno vapor. Ontem, o Tribunal de Justiça Desportiva do DF ofereceu denúncia solicitando de instalação de inquérito para apurar as denúncias na esfera esportiva.