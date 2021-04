Pressão popular cancela ideia

CB Correio Braziliense



Centenas de torcedores de diferentes clubes ingleses se reuniram nos arredores de Stamford Bridge para protestar contra o projeto da Superliga europeia, ontem, antes do jogo entre Chelsea e Brighton, e constrangeram os clubes ingleses. Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham e Chelsea anunciaram a saída da Superliga Europeia. A competição está suspensa.

Com a fuga dos ingleses, que teriam sido pressionados, restariam Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Milan e Internazionale.

“RIP Football 1863-2021”, “Criado pelos pobres, roubado pelos ricos” ou “Abramovich (dono do Chelsea) tome a decisão certa” foram mensagens veiculadas pelos quase mil torcedores concentrados em volta do estádio do Chelsea e que, pela primeira vez deixaram de lado a rivalidade.

Aparentemente, a ideia da Superliga desmorou. Logo, a Uefa e a Fifa se fortalecem diante dos times, mas terão de compor para atender exigências dos times.